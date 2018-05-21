ОСАГО может подорожать в проблемных регионах

Напомним, с 31 августа базовая стоимость полиса ОСАГО будет утверждена в диапазоне 2 746 - 4 942 рубля (сейчас действует коридор 3 432 - 4 118 рублей). Таким образом, минимальная стоимость снизится на 20%, а максимальная - на те же 20% вырастет.



Окончательная стоимость ОСАГО формируется с учетом восьми дополнительных коэффициентов. По мнению зампреда Центробанка Владимира Чистюхина, средняя цена ОСАГО при этом вырастет с 5 800 до 7 000 рублей. Причем рост цен на ОСАГО коснется в первую очередь проблемных регионов.

"Конечно, в проблемных регионах, там, где убыточность высокая, наверное, в первое время после предоставления больших возможностей по повышению тарифа, тариф будет повышен. Будет ли он повышен до максимальной границы - покажет время", - заявил Чистюхин в интервью агентству ТАСС. По его словам, в регионах, где убыточность находится на приемлемом уровне, тарифы могут и не измениться, а где-то и вовсе возможно снижение.



Сейчас убыточными для страховщиков являются 16 регионов России: Краснодарский край, Волгоградская, Ростовская, Мурманская, Челябинская, Ивановская, Архангельская, Нижегородская, Ульяновская, Кировская, Саратовская области, Башкортостан, Татарстан, Мордовия, Северная Осетия и Ставропольский край.



В этих регионах страховщики фактически не хотят добровольно продавать полисы, действует система "единого агента": клиенты распределяются равномерно между всеми страховыми компаниями, что лишает местных автомобилистов возможности выбора.



Самыми благополучными с точки зрения страховой статистики по ОСАГО регионами являются Карелия, Якутия, Костромская, Калининградская и Курская области. Хотя в целом по стране ОСАГО остается убыточным продуктом для страховых компаний: по словам Чистюхина, в 2017 году на ОСАГО страховщики потеряли 14,8 миллиарда рублей.