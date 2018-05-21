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© АвтоВести, Павел Блюденов

21 мая 2018 19:30

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Дизельные двигатели в Германии могут запретить в любой момент

Федеральный административный суд Германии фактически вынес приговор дизельным двигателям, разрешив городам вводить запрет на эксплуатацию дизельных автомобилей без переходного периода. Так Германия стремится избежать проблем с экологами Евросоюза - но создает проблемы для собственного автопарка.

Согласно решению суда, городские администрации могут по своему усмотрению вводить запрет на эксплуатацию дизельных автомобилей, причем этот запрет может вступить в силу без какого-либо переходного периода и касается всех дизелей, не соответствующих стандартам Евро-6.

Городским властям лишь рекомендовано вводить запрет исходя из масштабов и особенностей дорожной инфраструктуры: например, на крупных автомагистралях вводить запрет сразу для всех несоответствующих стандартам моделей, а в зонах второстепенных улиц "зачищать" автопарк ступенчато, начиная с младших стандартов и постепенно доходя до Евро-5.

Компания Volvo откажется от дизельных двигателей.

Нюанс в том, что из 15 миллионов дизельных автомобилей, зарегистрированных в Германии, лишь 2,7 миллиона соответствуют стандарту Евро-6, пишет Automotive News. Решение суда, по мнению аналитиков, ударит не только по автомобилистам, но и по автопроизводителям, которым теперь придется форсировать разработку программных и инженерных решений для перевода устаревающих дизелей под норму Евро-6. По оценкам агентства Evercore ISI, это обойдется немецкой автомобильной индустрии в 14,5 миллиарда евро.

Под ударом, как считают политологи, окажется и правительство Германии, которое часто обвиняют в ангажированности и слишком тесных связях с автомобильной промышленностью.

К таким радикальным и непопулярным мерам Германию подталкивают экологические лоббисты из Евросоюза: качество воздуха в крупных немецких городах не соответствует европейским экологическим стандартам и стало настоящей головной болью для руководства страны. Запрет на дизельные двигатели рассматривается как одно из самых простых и оперативных решений этой проблемы. 

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