Дизельные двигатели в Германии могут запретить в любой момент

Согласно решению суда, городские администрации могут по своему усмотрению вводить запрет на эксплуатацию дизельных автомобилей, причем этот запрет может вступить в силу без какого-либо переходного периода и касается всех дизелей, не соответствующих стандартам Евро-6.



Городским властям лишь рекомендовано вводить запрет исходя из масштабов и особенностей дорожной инфраструктуры: например, на крупных автомагистралях вводить запрет сразу для всех несоответствующих стандартам моделей, а в зонах второстепенных улиц "зачищать" автопарк ступенчато, начиная с младших стандартов и постепенно доходя до Евро-5.

Нюанс в том, что из 15 миллионов дизельных автомобилей, зарегистрированных в Германии, лишь 2,7 миллиона соответствуют стандарту Евро-6, пишет Automotive News. Решение суда, по мнению аналитиков, ударит не только по автомобилистам, но и по автопроизводителям, которым теперь придется форсировать разработку программных и инженерных решений для перевода устаревающих дизелей под норму Евро-6. По оценкам агентства Evercore ISI, это обойдется немецкой автомобильной индустрии в 14,5 миллиарда евро.



Под ударом, как считают политологи, окажется и правительство Германии, которое часто обвиняют в ангажированности и слишком тесных связях с автомобильной промышленностью.



К таким радикальным и непопулярным мерам Германию подталкивают экологические лоббисты из Евросоюза: качество воздуха в крупных немецких городах не соответствует европейским экологическим стандартам и стало настоящей головной болью для руководства страны. Запрет на дизельные двигатели рассматривается как одно из самых простых и оперативных решений этой проблемы.