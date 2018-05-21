Представлена самая быстрая версия Tesla Model 3

Основатель Tesla Motors рассказал о новой модификации Tesla Model 3 в своем аккаунте в Twitter, и уже на следующий день самая быстрая Model 3 появилась на сайте марки.



Если точнее, то новых модификаций у Tesla Model 3 появилось сразу две: двухмоторная версия Dual Motor и самая быстрая Performance. Дополнительный мотор на переднюю ось (и, соответственно, полный привод) теперь можно заказать в качестве опции за 5 000 долларов - правда, доступна она только для "дальнобойных" версий Long Range с дальностью хода порядка 500 километров.

Для передней оси выбран асинхронный двигатель переменного тока, для задней - синхронный электромотор с постоянными магнитами. По словам Маска, двухмоторная "Тесла" останется на ходу даже в случае, если один из двигателей выйдет из строя. Разгон до сотни у Tesla AWD Dual Motor составляет всего 4,5 секунды, а максимальная скорость достигает 225 километров в час.

Полноприводная версия Performance - еще быстрее: она набирает 100 км/ч за 3,5 секунды, максималка составляет 250 километров в час, а дальность хода - все те же 500 километров. По заявлению Илона Маска, такая модификация с учетом всех опций (включая систему автопилота, особую окраску кузова и колесные диски) будет стоить около 78 000 долларов - это столько же, сколько стоит седан BMW M3. С той лишь разницей, что Model 3 "на 15% быстрее и обладает лучшей управляемостью". Маск уверен, что на треке Model 3 Performance обойдет всех своих одноклассников.