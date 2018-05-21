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© Jaguar

21 мая 2018 10:17

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Принц Гарри и Меган Маркл уехали со своей свадьбы на уникальном Jaguar

На минувших выходных в Великобритании состоялось историческое событие: принц Гарри, шестой в списке претендентов на королевский престол, сочетался браком с американской актрисой Меган Маркл. В состав свадебного кортежа входили строго британские автомобили, и один из них оказался поистине уникальным.

Молодоженов, членов королевской семьи и близких гостей торжества подвозили на церемонию бракосочетания на роскошных автомобилях исключительно британских марок Range Rover, Bentley и Jaguar, королева Елизавета II прибыла на своем эксклюзивном лимузине Bentley, сделанном по спецзаказу.

Но для автомобильных энтузиастов самым интересным и необычным автомобилем из свадебного "автопарка" стал, безусловно, Jaguar E-Type, на котором новобрачные покинули Виндзорский замок после церемонии и отправились праздновать свадьбу в Фолгмор-хаус.

Честь компонентов для силовой установки этого E-Type создали хорваты из Rimac.

С виду этот E-Type - красивый идеально отреставрированный родстер 1968 года выпуска, однако у него есть одна уникальная особенность. Дело в том, что это не просто E-Type, а технологичный прототип E-Type Concept Zero, у которого под винтажными обводами кузова скрывается современная электрическая силовая установка.

Автомобиль был подготовлен подразделением Jaguar Land Rover Classic Works. Изначально под капотом трудилась рядная бензиновая "шестерка", теперь же ее место занимает блок батарей, который по размерам подогнали под габариты двигателя, и даже опоры остались штатными. Это сделано специально, чтобы можно было с минимальными трудозатратами менять штатный мотор на электрическую установку на других аналогичных экземплярах - если владельцы таких машин вдруг этого пожелают.

Сам же электромотор занял место коробки передач. Он выдает почти 300 лошадиных сил, а дальность хода на одной зарядке составляет около 270 километров. Разгон до сотни у E-Type Zero занимает всего 5,5 секунды.

Электрическая силовая установка оказалась на 46 килограммов легче штатного двигателя с коробкой. При этом, что интересно, настройки шасси и рулевого управления остались заводскими.

Из общей винтажной стилистики выбивается разве что салон: из "теплого и лампового" здесь, по большому счету, осталось только рулевое колесо. Передняя панель отделана карбоном и вставками из алюминия, по центру расположился большой сенсорный дисплей, приборная панель - цифровая, а режимы работы трансмиссии переключаются шайбой на центральном тоннеле.

Тем не менее, по задумке создателей, такой вариант электромобиля должен понравиться именно консервативным клиентам, которые найдут в нем компромисс между современными технологиями и "душевными" автомобилями прошлого.

 

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