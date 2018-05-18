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© Ford

18 мая 2018 20:00

Автопром 53

Компания Ford построила собственную "фабрику погоды"

В Кельне открылся необычный центр Ford, в котором будут проводиться испытания автомобилей в разных климатических условиях. По сути, это технологичная "фабрика погоды", в которой можно создать практически любые погодные условия - от изнуряющей жары до лютого мороза и ураганов.

"Фабрика погоды" занимает площадь размером с футбольное поле, где могут параллельно идти испытания до 10 автомобилей. В процессе испытаний оцениваются комфорт, надежность и долговечность автомобиля, а также тестируются его электрическая и тормозная системы, системы кондиционирования и обогрева, способность буксировать грузы и надежность систем в условиях пробок. Инженеры анализируют воздействие ветра разной силы на детали экстерьера, проверяют устойчивость к осадкам и замеряют эффективность работы системы обогрева лобового стекла при разной температуре.

Кнопочный запуск мотора может быть смертельно опасен.

В оснащение центра входят три климатических аэродинамических туннеля. В одном из них двадцать восемь прожекторов с лампами мощностью 4000 Вт помогают моделировать яркие солнечные лучи, с помощью которых инженеры проверяют эффективность системы кондиционирования в автомобиле. Здесь же оцениваются внутренние шумы от систем транспортного средства на различных скоростях, при разной температуре и уровне влажности, а также шум от работы систем кондиционирования и отопления.

Второй аэродинамический туннель обладает схожими функциями и позволяет создавать осадки, в условиях которых проверяется видимость из салона автомобиля, эффективность запуска двигателя и скорость нагрева воздуха в кабине.

Третий аэродинамический туннель представляет собой высотную лабораторию, где инженеры могут испытывать транспортные средства ветром силой до 120 км/ч и атмосферой высокогорья (до 5200 м). Как говорят в компании, такая проверка актуальна для более чем 50% автомобилей Ford, продающихся в мире: они эксплуатируются на территориях, имеющих дороги, проходящие на высоте свыше 1000 м.

В общей сложности испытательный комплекс потребляет 11 мегаватт электроэнергии – этого достаточно, чтобы обеспечить нужды небольшого города с 2400 жителями. Электроэнергия производится экологически чистым методом из возобновляемых источников в Скандинавии. Строительство этого центра обошлось компании в 70 миллионов евро.
 

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