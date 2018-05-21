Следующий марафон "Дакар" пройдет по территории только одной страны

В следующем году ралли-рейд "Дакар" пройдет по территории одной-единственной страны - Перу. Такое в истории легендарного марафона произойдет впервые. Гонка пройдет в период с 6 по 17 января 2019 года и будет состоять из десяти спецучастков (плюс один день отдыха), участники стартуют в столице Перу Лиме и финишируют там же.

Изначально организаторы планировали, что марафон 2019 года пройдет по территории Чили, Эквадора, Боливии и Перу, однако только перуанские власти в итоге согласились принять гонку, причем отказ остальных стран фактически стал для организаторов неприятной неожиданностью. Из-за этого маршрут будет на 70% проходить по песчаным дюнам - сказываются географические особенности Перу. В "латиноамериканской" истории "Дакара" такое происходит впервые.



Из-за этого, как рассказал изданию Motorsport.com директор гонки Этьен Лавинь, в 2019 году протяженных спецучастков не будет. Вместо этого маршрут попытаются сделать более техничным и сложным для пилотирования.



Более того, есть вероятность, что марафон скоро вернется на свою "родную" землю - в Африку. Гонка проходила на африканском континенте до 2007 года, однако в 2008 году марафон не состоялся из-за напряженной политической обстановки и угрозы террористических атак в ряде стран, а с 2009 года стал проводиться в Латинской Америке.



Теперь компания ASO, организатор ралли-рейда, подумывает вернуть гонку в Африку и уже ведет переговоры с властями некоторых государств - в частности, Алжира, Анголы и Намибии.