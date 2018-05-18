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© Dacia

18 мая 2018 17:20

Новинки 38

Новый Duster теперь можно купить в виде фургона

Под названием Fiskal на протяжении последних нескольких лет румынская марка Dacia выпускала ряд легковых моделей, переделанных в компактные коммерческие фургоны. Такая версия была и у внедорожника Duster прошлого поколения - появилась они и у нового "Дастера".

Изменения, благодаря которым новый Duster стал "фискальным", довольно просты: задний диван исчез, что увеличило погрузочное пространство, а остекление задней части кузова уступило место глухим панелям.

Duster Fiskal создан как автомобиль для владельцев небольшого бизнеса. Длина грузового отсека у него достигает 1,64 метра, от водителя и пассажира он отделен стальной перегородкой. Об изменениях полезного погрузочного объема не сообщается. У пассажирского "Дастера" со сложенными сиденьями заднего ряда он составляет 1 636 литров в переднеприводной версии и 1 604 литра - в полноприводной.

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Кстати, Duster Fiskal может быть как переднеприводным, так и полноприводным, чего не скажешь о его "собратьях" по модификации - ведь версия Fiskal доступна также и для Sandero, и для Logan MCV, однако эти модели предлагаются только с передним приводом.

Новый Duster Fiskal выйдет на рынок Австрии. Его можно будет заказать с любым доступным для модели двигателем и с тем же оборудованием, что доступен и пассажирскому "Дастеру". Правда, эта версия будет выпускаться не на общем конвейере завода, так что за переделку и оформление придется доплатить 1 730 евро. Самый доступный пассажирский Duster в Австрии стоит 11 990 евро, а полноприводная версия обойдется минимум в 17 990 евро. Впрочем доплата за переделку в фургон в долгосрочной перспективе может быть компенсирована меньшим налогом.

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