Новый Duster теперь можно купить в виде фургона

Изменения, благодаря которым новый Duster стал "фискальным", довольно просты: задний диван исчез, что увеличило погрузочное пространство, а остекление задней части кузова уступило место глухим панелям.



Duster Fiskal создан как автомобиль для владельцев небольшого бизнеса. Длина грузового отсека у него достигает 1,64 метра, от водителя и пассажира он отделен стальной перегородкой. Об изменениях полезного погрузочного объема не сообщается. У пассажирского "Дастера" со сложенными сиденьями заднего ряда он составляет 1 636 литров в переднеприводной версии и 1 604 литра - в полноприводной.

Кстати, Duster Fiskal может быть как переднеприводным, так и полноприводным, чего не скажешь о его "собратьях" по модификации - ведь версия Fiskal доступна также и для Sandero, и для Logan MCV, однако эти модели предлагаются только с передним приводом.



Новый Duster Fiskal выйдет на рынок Австрии. Его можно будет заказать с любым доступным для модели двигателем и с тем же оборудованием, что доступен и пассажирскому "Дастеру". Правда, эта версия будет выпускаться не на общем конвейере завода, так что за переделку и оформление придется доплатить 1 730 евро. Самый доступный пассажирский Duster в Австрии стоит 11 990 евро, а полноприводная версия обойдется минимум в 17 990 евро. Впрочем доплата за переделку в фургон в долгосрочной перспективе может быть компенсирована меньшим налогом.