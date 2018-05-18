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© kremlin.ru

18 мая 2018 15:00

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Путин поручил сделать автомобили "Кортеж" массовыми

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым, обсудив итоги деятельности "Ростеха" за 2017 год. В ходе встречи упоминался и проект "Кортеж": глава государства одобрил автомобили проекта и поручил сделать их максимально доступными для всех желающих.

Упоминая проект "Кортеж", в реализации которого "Ростех" принимал участие, Чемезов отметил, что получает достаточно много звонков от состоятельных людей, готовых приобрести автомобили проекта. Стенограмма разговора президента России и главы "Ростеха" опубликована на сайте Кремля.

Путин, в свою очередь, одобрил созданный в рамках проекта лимузин Aurus, а также отметил, что микроавтобус из семейства "Кортеж" подойдет для семей с детьми. Но самое интересное, что президент поручил наладить массовое производство внедорожников и седанов проекта, чтобы "могли купить не только богатые, но и люди с любым достатком, в том числе со средним достатком".

Стали известны названия и цена автомобилей "Кортежа".

Также стало известно, что в рамках проекта "Кортеж" разработан еще и мотоцикл, который должен был поступить на службу в группу сопровождения президентского лимузина, но его не успели довести до ума. Тем не менее, глава "Ростеха" отметил, что мотоцикл получился красивым и нисколько не уступает западным аналогам.

Напомним, в рамках проекта "Кортеж" была создана новая отечественная автомобильная марка Aurus, под которой подготовлены президентский лимузин, седан, внедорожник и минивэн. Названия моделям даны в честь башен Кремля. Лимузин и седан называются "Сенат", внедорожник - "Комендант", а минивэн - "Арсенал".

Первый ходовой дебют "Сената" состоялся во время инаугурации президента. Глава государства совершил торжественный проезд на лимузине по территории Кремля, а теперь использует его в рабочих поездках. 

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