Заусенцы отправили на ремонт несколько десятков "Фольксвагенов"

Производитель уже согласовал проведение отзыва с Росстандартом, соответствующее уведомление опубликовано на официальном сайте регулятора. Отзыву подлежать 28 автомобилей моделей Passat и Cadd, реализованных в 2018 году. VIN-коды отзываемых машин также опубликованы на сайте Росстандарта.



Причиной отзыва автомобилей является образование заусенца из-за проблемы в производстве на запорной скобе направляющей втулки подголовника. Этот заусенец в зависимости от его величины может блокировать фиксацию подголовника.

Из-за этого подголовник не полностью фиксируется в направляющей втулке, причем дефект касается только левой (по направлению движения) втулки обоих передних сидений. В случае аварии есть риск выскакивания подголовника из втулки, и в этом случае он не сможет выполнить свою защитную функцию.



По стандартному в таких случаях сценарию официальные дилеры уведомят владельцев отзываемых автомобилей о необходимости заехать в сервис для диагностики и ремонта. При этом владельцы могут и самостоятельно проверить, не попадает ли их автомобиль под отзыв, ознакомившись с перечнем VIN-кодов на сайте Росстандарта.



Дефектную втулку заменят на новую - разумеется, бесплатно для владельцев.