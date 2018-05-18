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© VW

18 мая 2018 13:50

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Заусенцы отправили на ремонт несколько десятков "Фольксвагенов"

Компания Volkswagen объявила об отзывной кампании в России, которая затронет всего 28 автомобилей и вызвана довольно экзотической причиной: на этот раз дилеры ждут автомобили не из-за пресловутых дефектных подушек или сбоев в электронике, а из-за... заусенцев.

Производитель уже согласовал проведение отзыва с Росстандартом, соответствующее уведомление опубликовано на официальном сайте регулятора. Отзыву подлежать 28 автомобилей моделей Passat и Cadd, реализованных в 2018 году. VIN-коды отзываемых машин также опубликованы на сайте Росстандарта.

Причиной отзыва автомобилей является образование заусенца из-за проблемы в производстве на запорной скобе направляющей втулки подголовника. Этот заусенец в зависимости от его величины может блокировать фиксацию подголовника.

В России отзывают автомобили Toyota и Lexus.

Из-за этого подголовник не полностью фиксируется в направляющей втулке, причем дефект касается только левой (по направлению движения) втулки обоих передних сидений. В случае аварии есть риск выскакивания подголовника из втулки, и в этом случае он не сможет выполнить свою защитную функцию.

По стандартному в таких случаях сценарию официальные дилеры уведомят владельцев отзываемых автомобилей о необходимости заехать в сервис для диагностики и ремонта. При этом владельцы могут и самостоятельно проверить, не попадает ли их автомобиль под отзыв, ознакомившись с перечнем VIN-кодов на сайте Росстандарта.

Дефектную втулку заменят на новую - разумеется, бесплатно для владельцев.

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