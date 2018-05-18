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© Seat

18 мая 2018 19:30

Новинки 58

Компания Seat дразнит большим семиместным кроссовером

В модельном семействе VAG появляются все новые "братья": у большого кроссовера Skoda Kodiaq вот-вот появится испанский аналог Seat Tarraco. Премьера новинки состоится уже скоро, а пока что можно довольствоваться лишь тизером, опубликованном компанией в соцсетях.

Новейший семиместный кроссовер Seat Tarraco на мгновение появляется в небольшом видеоролике, который компания Seat опубликовала на своей официальной странице в Twitter.

Разумеется, полноценно судить о его внешности пока что невозможно - видна лишь головная оптика в фирменном дизайне Seat. Но долго ждать публичного дебюта новинки не придется: по предварительным данным, он будет представлен осенью в рамках автосалона в Париже.

Seat показал "заряженный" кроссовер под новым брендом.

Кстати, название для кроссовера - Tarraco - выбирали буквально всем миром. Оно было выбрано по итогам масштабного голосования, запущенного на прошлогоднем автосалоне во Франкфурте. За вариант "Таррако" проголосовали почти 150 тысяч человек, а кроме него на победу претендовали названия Avila, Aranda и Albaran.

Новый кроссовер получил свое название в честь города в испанской провинции Каталония с нынешним названием Таррагона (бывший Тарракон), который считался одним из крупнейших мегаполисов на Пиренеях в эпоху Римской империи.
 

Флагманская модель Seat построена на "всефольксвагеновской" платформе MQB и получит конструктивную архитектуру, аналогичную моделям Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan Allspace. Моторная гамма, что ожидаемо, тоже общая для всех этих моделей - бензиновые турбомоторы TSI объемом 1,4-2,0 л, а также дизельные двигатели 2,0 л TDI с одинаковым диапазоном мощности 150-190 л.с.. Возможно, Seat добавит в линейку "Таррако" и самый мощный 220-сильный бензиновый вариант. 

Испанцы уже подтвердили, что старт производства и официальных продаж Seat Tarraco в Европе состоится уже до конца 2018 года.

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