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© motor1.com

18 мая 2018 12:40

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Стало известно, когда будет представлен новый BMW X5

В рамках традиционного ежегодного собрания акционеров руководство компании BMW рассказало о производственных планах компании и грядущих новинках - в частности, уточнив, когда состоится публичная премьера нового поколения BMW X5. Кроме того, модельный ряд BMW ждут и другие интересные пополнения.

Новое поколения BMW X5 представят уже в этом году, заявил глава BMW Харальд Крюгер. Точной даты и места презентации названо не было, но сам по себе год дебюта уже говорит о многом: подтвердилась появлявшаяся ранее информация, что срок жизни нынешнего поколения X5 окажется сравнительно недолгим.

Как отмечает Motor1, баварский автоприозводитель на этот раз решил отказаться от обновления, которое обычно проводит в середине жизненного цикла поколения для более плавного перехода к следующей генерации. А с технической точки зрения переход будет важным, ведь со сменой поколений BMW X5 переедет на новую модульную архитектуру CLAR.

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Это будет не единственный новый кроссовер от BMW за последнее время. Осенью прошлого года был представлен стильный городской BMW X2, а чуть позже в этом году дебютирует и новый флагман семейства, большой кроссовер BMW X7, производство которого наладят в США.

Кроме того, Крюгер пообещал, что новейшая BMW 8 серии будет представлена как минимум в шести разных модификациях. Речь идет о купе, кабриолете и четырехдверке Gran Coupe - во всех трех типах кузова автомобиль получит М-версию, которая расценивается компанией как отдельная модель.

Премьерный показ возрожденной "восьмерки" пройдет 15 июня, за день до начала марафона "24 часа Ле-Мана", на котором также стартует гоночный прототип BMW M8 GTE. В основе новой "восьмерку" та же модульная платформа CLAR, что и у моделей 5 и 7 серий. В конструкции шасси ожидается новая адаптивная подвеска с активными стабилизаторами, задние управляемые колеса и 20-дюймовые колесные диски. Базовым мотором, как ожидается, станет 3-литровый дизель. Старт европейских продаж "восьмерки" намечен на ноябрь этого года.

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