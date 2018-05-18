Стало известно, когда будет представлен новый BMW X5

Новое поколения BMW X5 представят уже в этом году, заявил глава BMW Харальд Крюгер. Точной даты и места презентации названо не было, но сам по себе год дебюта уже говорит о многом: подтвердилась появлявшаяся ранее информация, что срок жизни нынешнего поколения X5 окажется сравнительно недолгим.



Как отмечает Motor1, баварский автоприозводитель на этот раз решил отказаться от обновления, которое обычно проводит в середине жизненного цикла поколения для более плавного перехода к следующей генерации. А с технической точки зрения переход будет важным, ведь со сменой поколений BMW X5 переедет на новую модульную архитектуру CLAR.

Это будет не единственный новый кроссовер от BMW за последнее время. Осенью прошлого года был представлен стильный городской BMW X2, а чуть позже в этом году дебютирует и новый флагман семейства, большой кроссовер BMW X7, производство которого наладят в США.



Кроме того, Крюгер пообещал, что новейшая BMW 8 серии будет представлена как минимум в шести разных модификациях. Речь идет о купе, кабриолете и четырехдверке Gran Coupe - во всех трех типах кузова автомобиль получит М-версию, которая расценивается компанией как отдельная модель.



Премьерный показ возрожденной "восьмерки" пройдет 15 июня, за день до начала марафона "24 часа Ле-Мана", на котором также стартует гоночный прототип BMW M8 GTE. В основе новой "восьмерку" та же модульная платформа CLAR, что и у моделей 5 и 7 серий. В конструкции шасси ожидается новая адаптивная подвеска с активными стабилизаторами, задние управляемые колеса и 20-дюймовые колесные диски. Базовым мотором, как ожидается, станет 3-литровый дизель. Старт европейских продаж "восьмерки" намечен на ноябрь этого года.