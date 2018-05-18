В Европе запретят автомобили без продвинутых систем безопасности

Согласно решению Еврокомиссии, целых 11 систем безопасности станут обязательными для автомобилей с 2021 года, пишет британское издание AutoExpress. Среди них - система автоматического торможения, система контроля усталости водителя, камера заднего вида или датчики парковки, система удержания в полосе, "алкозамок", увеличенная зона защиты от травм пешеходов и велосипедистов (включая травмобезопасное остекление), система автоматического включения аварийной сигнализации при аварии и резком торможении, улучшенные ремни безопасности и усиленная защита пассажиров при фронтальном ударе, круиз-контроль с ограничителем скорости и бортовое телематическое устройство, фиксирующее параметры движения автомобиля.

Все это должно входить в базовые комплектации автомобилей, продающихся на территории ЕС, с 2021 года - можно заметить, что многие из указанных систем на данный момент являются опциями или появляются в старших комплектациях.



По подсчетам специалистов, добавление этих систем в список обязательного оборудования поможет избежать 38 900 серьезных травм в автомобильных авариях в период с 2020 по 2030 годы и спасет без малого 7 300 жизней. Обязательная система автоматического торможения, как ожидается, снизит количество аварий с ударом в заднюю часть на 38%. Что же касается парковочных камер, то они уже стали обязательными для новых автомобилей в США. Ожидается, что они помогут спасать до 95 жизней ежегодно.



Согласно статистике Еврокомиссии, количество смертельных ДТП в Европе снизилось на 43% в период с 2005 по 2015 годы (в 2004 году обязательной для всех автомобилей в ЕС стала система ABS, в 2011 году - система ESP и крепления Isofix для детских кресел). Однако с 2014 года положительная динамика заметно замедлилась. В 2017 году на дорогах Евросоюза в авариях погибло 25 300 человек.



Очередное введение обязательных систем безопасности - еще один шаг на пути реализации проекта Vision Zero, согласно которому к 2050 году в Евросоюзе практически не будет серьезных ДТП, в которых люди будут гибнуть или получать тяжелые травмы.

