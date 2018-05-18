Глава "АвтоВАЗа": новая Lada 4x4 может породниться с Renault Duster

"Очевидно, мы работаем над преемником существующей модели Lada 4x4, и мы рассматриваем потенциальную синергию с альянсом Renault-Nissan, включая возможное использование общей платформы", - приводит агентство ТАСС слова президента "АвтоВАЗа". Мор также подчеркнул, что компания намерена сохранить выдающиеся внедорожные качества Lada 4x4.

Уже летом этого года компания Renault s.a.s. должна завершить работы по технико-экономической адаптации глобальной платформы альянса Renault Nissan CMFB-LS для автомобиля Lada 4x4 до так называемой вехи Concept Freeze ("Замораживание концепции"). По словам Мора, будут изучены изменения, которые потребуется внести в платформу для ее адаптации к модели Lada 4x4, после чего и будет принято окончательное решение по использованию этой архитектуры. В любом случае, заверил глава "АвтоВАЗа", преемник нынешней 4x4 будет "сильным продуктом с глобальным потенциалом, не только для российского рынка".



Ранее главный дизайнер "АвтоВАЗа" Стив Маттин пообещал, что новая Lada 4x4 будет похожа на классическую "Ниву", а с Renault Duster ее визуально роднить ничего не будет. "Эта машина - икона для "АвтоВАЗа", такой она и останется. И в будущем останется очень важным автомобилем для бренда, как и сегодня", - заявил Маттин.



Интересно, что, согласно появлявшейся ранее информации, новое поколение внедорожника может получить сразу две модификации - более простую для городской езды, с многодисковой муфтой подключения задних колес, и серьезную внедорожную. Последняя в таком случае будет отличаться не только улучшенной геометрической проходимостью, но и системой постоянного полного привода и "понижайкой", которую "АвтоВАЗ" якобы разработает самостоятельно на основе "дастеровской" МКП TL8.