Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
В России серьезно изменят процедуру прохождения техосмотра (купить не получится)

В России серьезно изменят процедуру прохождения техосмотра (купить не получится)
165479
С 1 декабря автомобилистам грозит новый штраф

С 1 декабря автомобилистам грозит новый штраф
267265
Штраф за пьяную езду увеличат до 500 тысяч рублей (и начнут сажать в тюрьму)

Штраф за пьяную езду увеличат до 500 тысяч рублей (и начнут сажать в тюрьму)
158604
© Carobka.ru

18 мая 2018 10:08

Автопром 976

Глава "АвтоВАЗа": новая Lada 4x4 может породниться с Renault Duster

Слухи о том, что следующее поколение легендарного отечественного внедорожника будет построено на платформе Renault Duster, появились уже давно и постепенно обретают под собой все более прочную основу. О "свадьбе" российской "Лады" с французской архитектурой рассказал сам глава "АвтоВАЗа" Николя Мор.

"Очевидно, мы работаем над преемником существующей модели Lada 4x4, и мы рассматриваем потенциальную синергию с альянсом Renault-Nissan, включая возможное использование общей платформы", - приводит агентство ТАСС слова президента "АвтоВАЗа". Мор также подчеркнул, что компания намерена сохранить выдающиеся внедорожные качества Lada 4x4.

"АвтоВАЗ" назвал цены на вседорожный седан Vesta Cross.

Уже летом этого года компания Renault s.a.s. должна завершить работы по технико-экономической адаптации глобальной платформы альянса Renault Nissan CMFB-LS для автомобиля Lada 4x4 до так называемой вехи Concept Freeze ("Замораживание концепции"). По словам Мора, будут изучены изменения, которые потребуется внести в платформу для ее адаптации к модели Lada 4x4, после чего и будет принято окончательное решение по использованию этой архитектуры. В любом случае, заверил глава "АвтоВАЗа", преемник нынешней 4x4 будет "сильным продуктом с глобальным потенциалом, не только для российского рынка".

Ранее главный дизайнер "АвтоВАЗа" Стив Маттин пообещал, что новая Lada 4x4 будет похожа на классическую "Ниву", а с Renault Duster ее визуально роднить ничего не будет. "Эта машина - икона для "АвтоВАЗа", такой она и останется. И в будущем останется очень важным автомобилем для бренда, как и сегодня", - заявил Маттин.

Интересно, что, согласно появлявшейся ранее информации, новое поколение внедорожника может получить сразу две модификации - более простую для городской езды, с многодисковой муфтой подключения задних колес, и серьезную внедорожную. Последняя в таком случае будет отличаться не только улучшенной геометрической проходимостью, но и системой постоянного полного привода и "понижайкой", которую "АвтоВАЗ" якобы разработает самостоятельно на основе "дастеровской" МКП TL8.  

Хит-парад

Хит-парад. Самые дорогие в мире серийные SUV

Дороги

В Европе запретят автомобили без продвинутых систем безопасности

"АвтоВАЗ" намерен увеличить продажи в 2018 году на 12% В Тольятти состоялось годовое общее собрание акционеров и заседание Совета директоров "АвтоВАЗа". В ходе собрания были подведены итоги 2017 года и представлен прогноз развития компании на 2018 год - прогноз позитивный и многообещающий.
В России остановлено производство седана Volkswagen Jetta Популярный седан Volkswagen Jetta выпускался на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде до апреля, но теперь конвейер остановлен: жизненный цикл нынешнего поколения подошел к концу. Преемник до России доберется и тоже освоит российский конвейер, однако произойдет это не сразу.
Toyota и Lexus отзывают автомобили в России ООО "Тойота Мотор" запускает в России отзывную кампанию, которая затронет несколько тысяч моделей марок Toyota и Lexus. Небольшой дефект в электрике может привести к тому, что в случае аварии подушки безопасности на отзываемых машинах могут не сработать.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера