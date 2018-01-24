Хит-парад. Самые дорогие в мире серийные SUV

№ 5 Bentley Bentayga $195 000

Bentley Bentayga – прямой конкурент Rolls-Royce Cullinan, но в споре за цену "Бентайга" на фоне остальных не поражает. Топовый вариант с мотором W12 стоит "всего" от $195 000 на западных рынках и от почти 16 000 000 рублей в России. Дизельный вариант (4-литровый V8, 421 л.с.) еще дешевле – от 11 900 000 рублей.

Зато по резвости самая мощная Bentayga в свое время задала новые стандарты в этом классе. Ее бензиновый W12 объемом 6 л оснащен двойным турбонаддувом и развивает 608 л.с. и 900 Нм. Разгон до 100 км/час у 5-метровой махины весом 2,4 тонны занимает всего 4,1 с, а максимальная скорость достигает 301 км/ч. Перегнать ее смог только соплатформенный 650-сильный Lamborghini Urus (3,6 сек, 305 км/час), который в России стоит от 15 200 000 рублей.

№ 4 Mercedes-AMG G 65 $222 700

Хотя "Гелендваген" уже сменил поколение, некоторые версии прошлой генерации пока можно найти в продаже. Например, в США еще продается G 65 AMG, выпускаемый с 2012 года. Под его капотом – бензиновый 6-литровый V12 с двумя турбокомпрессорами, развивающий 630 л.с. и 1000 Нм крутящего момента.

В США за Mercedes-AMG G 65 просят минимум $222 700, а в России в прошлом году его цена стартовала с 21 млн рублей. Впрочем, в том же 2017 году вышла специальная "прощальная" версия G 65 Final Edition тиражом всего 65 машин. И просили за каждый более $365 000!

Сам G 65 весит 2,8 тонны, но безумный мотор обеспечивает этому тяжеленному "кирпичу" не менее безумный разгон: набор 100 км/час занимает 5,3 сек, а скорость ограничена отметкой в 230 км/час. Впрочем, показанный в этом году G 63 AMG нового поколения хоть и слабее, но быстрее. Его 4-литровый V8 с двумя турбинами и отдачей в 585 л.с. и 850 Нм обеспечивает разгон до 100 км/час всего за 4,5 секунды. Максимальная скорость ограничена на уровне 220 км/час, но с пакетом AMG Driver‘s package лимит передвинут на 240 км/час. Только на фоне "шестьдесят пятого" цена на новый G 63 смотрится скромно: "всего" от $175 000.

№ 3 Range Rover SV Coupe $324 000

Представленный в марте этого года роскошный 3-дверный Range Rover SV Coupe британцы заявляют как первое в мире полноразмерное внедорожное купе. У него характерный силуэт, удлиненные безрамочные двери, панорамная крыша, раздельные задние кресла – и впервые предлагаемые для Range Rover 23-дюймовые кованые колесные диски. Внешние кузовные панели SV Coupe, а также передний и задний бамперы созданы заново. А капот и багажная дверь Range Rover делают вручную мастера Ювелирного квартала британского Бирмингема. Из других наворотов - пиксель-лазерные фары, которые "бьют" на 500 м и светят в пять раз ярче стандартных LED-фар.

Серийным выпуском Range Rover SV Coupe под заказ займется подразделение Special Vehicle Operations (SVO), а тираж этой модели составит всего 999 штук. Цена в Британии – от $324 000. Российская пресс-служба компании ранее сообщала, что SV Coupe появится и в нашей стране - ориентировочно, в первом квартале 2019 года. Рублевые цены обещают назвать в 2018 году.

Еще SV Coupe заявлен как один из самых быстрых Range Rover. Компрессорный 5-литровый бензиновый V8 в 565 л.с. и 700 Нм дает разгон до 100 км/час за 5,3 сек и максимальную скорость в 266 км/ч. Мотор спарен с 8-ступенчатым автоматом ZF, есть постоянный полный привод с "понижайкой" в раздатке и активный задний дифференциал. Купе может форсировать брод глубиной до 900, перенастроенная пневмоподвеска занижена на 8 мм, хотя на бездорожье автомобиль может серьезно "привстать" - клиренс достигает 263 мм.

№ 2 Rolls-Royce Cullinan $325 000

Сам Rolls-Royce Cullinan в нашем ценовом хит-параде оказался не в топе, а на роли середнячка, и всего на $1000 дороже куда менее пафосного Range Rover SV Coupe. А ведь уровень роскоши и оснащения (есть все – от минибара с холодильником до системы ночного видения) Rolls-Royce, конечно, зашкаливающий, и возможности индивидуализации кажутся безграничными.

В том, что Rolls-Royce Cullinan доберется до России, сомнений почти нет. Предположительная цена в нашей стране - 25 млн рублей.

В основе первого внедорожника марки – платформа от Phantom, да и по дизайну все ожидаемо. Но Cullinan – первый Rolls-Royce с полным приводом, и у него основательно изменена подвеска: здесь адаптивная "пневма", дающая максимальный комфорт. Под капотом без сюрпризов: битурбовый V12 объемом 6,75 литра, который в случае с Cullinan выдает 563 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Максимальная скорость лимитирована 250 км/час, а вот про динамику разгона в Rolls-Royce упорно молчат, сообщая только средний расход топлива в 15 л/100 км, который уж точно мало кому интересен на такой машине.

№1 Mercedes-Maybach G 650 Landaulet Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 $527 400 $544 378

А кто же оказался самый-самый? Это снова Mercedes-Benz сразу с двумя своими проектами, которые соревнуются в степени безумия. Один совсем свежий: в 2017 году появился диковинный Mercedes-Maybach G 650 Landaulet. Первый внедорожник бренда Maybach – это смесь открытого ландо с роскошью S-Class и растянутым рамным шасси от G 500 4x4² на портальных осях. Помните его? Только в G 650 Landaulet клиренс в 450 мм сочетался уже с 6-литровым V12 (630 л.с. и 1000 Нм). Тираж – всего 99 штук ценой $527 400 (больше 32 млн рублей). И это не предел: один такой аппарат недавно выставили на перепродажу в Москве, и ценник там вообще космический!

За границей Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 стоил примерно от $544 378. Порядка 20 из них осели в России: в конце 2014 году за этот суперпикап просили почти 28 млн рублей.

Впрочем, даже ландо бледнеет рядом с чудовищным Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 на базе вездехода для армии Австралии. Портальные мосты, дающие клиренс в 460 мм, полный привод с пятью блокируемыми дифференциалами, система изменения давления в почти метровых шинах, спортивные амортизаторы Ohlins, позволявшие ходом носиться по кочкам и барханам… Весил этот монстр 3,8 т, а двигал его битурбовый бензиновый V8 объемом 5,5 литра и отдачей в 544 л.с. И двигал вполне резво: разгон до 100 км/час занимал около 8 сек, максималка - 160 км/час. По некоторым данным, компания выпустила всего около 100 этих монстров.