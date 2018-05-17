За сутки с Крымского моста эвакуировали четыре автомобиля

Согласно статистике, которую приводит инфоцентр "Крымский мост", за первые сутки работы моста по нему проехало более 20 000 транспортных средств - около 10 700 машин проехало в направлении Керчи и около 10 000 - в направлении Тамани.



Основная интенсивность движения пришлась на утренние и вечерние часы, занятость трассы достигала 25-30 %. После полуночи поток начал спадать, в ночные часы по Крымскому мосту проходило около 200 автомобилей в час.

Не обошлось и без небольших инцидентов. За прошедший период дорожные службы произвели 4 эвакуации транспортных средств: два автомобиля - в первые часы после открытия Крымского моста (один автомобиль остановился из-за поломки, другая легковушка остановилась из-за нехватки бензина) и ещё два автомобиля - ранним утром 17 мая (оба из-за нехватки бензина остановились, двигаясь к мосту со стороны Тамани). Как отмечают в инфоцентре, на движение транспортных потоков это не повлияло.



Для обеспечения безопасности дорожного движения на смене в Базе Эксплуатации дежурят 6 комплексных дорожных машин, 4 автомобиля дорожного мастера, 2 эвакуатора легковых автомобилей и 2 эвакуатора грузовых автомобилей (с комплектом для эвакуации автобусов). По берегам пролива и на самом мостовом переходе дежурят машины групп быстрого реагирования транспортной безопасности.



Ранее появилась информация и о первых нарушителях: ими стали байкеры клуба "Ночные волки", не устоявшие перед соблазном остановиться на мосту для памятной фотосессии, - сразу несколько десятков мотоциклистов остановились на мосту вопреки ПДД.