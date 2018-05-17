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© АвтоВАЗ

17 мая 2018 19:00

Автопром 65

"АвтоВАЗ" намерен увеличить продажи в 2018 году на 12%

В Тольятти состоялось годовое общее собрание акционеров и заседание Совета директоров "АвтоВАЗа". В ходе собрания были подведены итоги 2017 года и представлен прогноз развития компании на 2018 год - прогноз позитивный и многообещающий.

Согласно данным компании, в 2017 году российские продажи Lada выросли на 17% (до 311 588 шт.), а выручка ПАО ''АВТОВАЗ'' увеличилась на 22% (до 225,6 млрд. руб.). Основой роста в компании называют успех автомобилей Lada Vesta (включая модели Vesta SW и SW Cross, продажи которых стартовали в октябре 2017 года) и Xray, а также стабильный спрос на другие модели марки.

"АвтоВАЗ" назвал цены на вседорожный седан Lada Vesta Cross.

В 2018 году "АвтоВАЗ" намерен увеличить производство машин и сборочных комплектов на 13%, до 570 800 штук. Продажи автомобилей марки по итогам года должны вырасти на 12% и составить 350 000 автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию компании, представленную в ходе собрания.

По прогнозам компании, в 2018 году российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей вырастет на 11% и составит 1 765 000 автомобилей. Рыночная доля марки Lada должна сохраниться в районе 20%. Ассоциация европейского бизнеса дает чуть более скромный прогноз по результатам продаж за 2018 год: рост оценивается в 10%.

Дивиденды по акциям за 2017 год акционеры решили не выплачивать. "Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по результатам 2017 отчетного года не выплачивать в связи с тем, что общество за этот период не получило прибыли", - приводит ТАСС решение акционеров.

Чистый убыток "АвтоВАЗа" за 2017 год по РСБУ составил 12,38 миллиарда рублей, что почти втрое ниже по сравнению с показателями 2016 года. А первый квартал 2018 года компания впервые с 2016 года закончила в плюсе - за счет поддержки государства, роста спроса и рекапитализации предприятия. 
 

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