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© Hyundai

17 мая 2018 15:50

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Экстравагантный кроссовер Hyundai получит "заряженную" версию

Дебют "горячего" семейства хэтчбеков Hyundai i30 и Veloster под литерой N прошел довольно успешно: модели предлагают достойные для своего класса характеристики и были тепло встречены публикой. Вдохновившись результатом, корейцы решили повесить заветную букву и на свой необычный кроссовер Kona.

Как стало известно британскому изданию AutoExpress, автопроизводитель всерьез подумывает выпустить кроссовер Hyundai Kona N, дав ему мощный 2-литровый турбомотор от хэтчбека i30 N. Если руководство концерна одобрит проект, такой кроссовер может выйти на рынок до 2020 года.

Альберт Бирманн, ответственный за модели Hyundai N-серии, уже дал задание инженерам создать ездовой прототип такого кроссовера. По его словам, Kona N получит мотор от хэтчбека i30 N, а вот настройки коробки передач, подвески и рулевого управления у нее будут свои.

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По версии AutoExpress, мощность такой версии Kona составит порядка 250 лошадиных сил - особой мощной версии Performance (275 л.с.), как у того же хэтча i30 N, у кроссовера не будет. К тому же неизвестно, получит ли Kona электронный передний дифференциал.

В ближайшее время N-семейство Hyundai пополнят хэтчбек Veloster N, а за ним последует i30 N в кузове фастбек. Уже вышедший на рынок хэтч i30 N приводится в движение 2-литровым турбомотором в двух вариантах мощности - 250 или 275 л.с. (пакет Performance Pack). Моторы работают в паре с шестиступенчатой механикой, оснащенной функцией автоматической перегазовки при переключениях вниз, в следующем году может появиться и версия с роботизированной коробкой.

Также в арсенале i30 N - полный набор трековых "инструментов": активная подвеска, дифференциал повышенного трения, возможность полного отключения системы стабилизации и launch-контроль.

До сотни 250-сильный i30 N разгоняется за 6,4 секунды, 275-сильный - за 6,1 секунды. Продажи автомобиля (он стоит чуть больше 30 000 евро) начались с особой серии First Edition из 100 автомобилей, и эта партия была распродана всего за двое суток.

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