Компания BMW намекнула, как будет выглядеть будущий беспилотник марки

Пока что никакой конкретной информации ни о прототипе, ни о серийном электрическом флагмане нет. Да и опубликованное изображение явно не раскрывает никаких особенных подробностей. На тизере представлены очертания концепт-кара Vision Vehicle, который дебютирует позже в этом году.



Судя по изображению, речь идет о большом кроссовере (ранее появлялась информация, что по габаритам Vision Vehicle будет сопоставим с X5) с крупными квадратными колесными арками и ниспадающей в задней части крышей.

К 2021 году прототип Vision Vehicle эволюционирует в серийную модель iNext. В данный момент для технологичной новинки разрабатывается целая серия разнообразных силовых установок с весьма многообещающими характеристиками. Расчетная дальность хода iNext варьируется в пределах от 450 до 700 километров в зависимости от модификации, диапазон мощности электромоторов - от 134 до 443 лошадиных сил.



Более того, платформа, которую разрабатывают для электромобиля, будет способна разместить три электромотора, которые суммарно выдадут 800 лошадиных сил. Помимо передовой электрической силовой установки, iNext получит и массу других самых современных систем, главной из которых станет продвинутая система автономного пилотирования.



Ближайшей электрической новинкой баварского концерна станет кроссовер iX3, представленный на автосалоне в Пекине. Его электрическая силовая установка состоит из электромотора мощностью 270 л.с. и батареи емкостью 70 кВТ•ч, что обеспечивает запас хода в 400 километров по циклу WLTP. Предусмотрен вариант экспресс-зарядки: от станции мощностью 150 кВТ энергозапас батарей можно полностью восстановить всего за полчаса.