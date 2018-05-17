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© Mercedes-Benz

17 мая 2018 13:30

Новинки 82

Mercedes-Benz не намерен сворачивать производство старого "Гелика"

Легендарный Mercedes-Benz G-Class сменил поколение, оставшись узнаваемым внешне, но капитально обновившись по технике. Однако фанатам "старой школы", влюбленным в прежний "Гелик", не стоит расстраиваться: специально для них старая версия продолжит выпускаться, причем в самом утилитарном исполнении.

Компания решила продолжить производство старой версии Mercedes-Benz G-Class, причем в его особой версии Professional. Это семейство модификаций появилось в начале девяностых и было обособлено от массовых "гражданских" G-Class. Модели Professional отличались довольно спартанским оснащением, утилитарностью и служили в качестве спецтранспорта в различных ведомствах и организациях, и даже код шассии у них был свой: W461 вместо W463 у массовых "Геликов".

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Именно 461-й G-Class и сохранится на рынке, несмотря на свой почтенный возраст. Как рассказал в интервью изданию Road&Track Ян Хэдли Джеймс, директор по маркетингу Mercedes-Benz, в чьем ведении находится модель G-Class, W461 продолжат продавать на некоторых рынках - тех, где допускается эксплуатация транспортных средств, соответствующих нормам Евро-5. По его словам, G-Class Professional до сих пор пользуется стабильным спросом.

По мнению Хэдли Джеймса, G-Class Professional с течением времени становится все уникальнее, других подобных автомобилей на рынке нет, а вот потребность в них - есть. Поэтому, пока для такой модели есть ниша на рынке, имеет смысл не только сохранять ее, но и модернизировать.

Выпуском "профессиональных" G-Class старой закалки занимается все тот же завод Magna-Steyr в Граце, Австрия, где собирают и новый G-Class. Модель будет выпускаться в вариантах классического внедорожника, шасси с кабиной и шестиколесном исполнении.

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