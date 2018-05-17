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© UAZ

17 мая 2018 14:40

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УАЗ "Патриот" получит новый мотор (автомат тоже будет!)

Внедорожник УАЗ "Патриот" в этом году должен пережить очередное обновление: автомобиль ожидают изменения не только косметического, но и технического характера. Под капотом окажется новый двигатель, а не за горами - и появление автоматической коробки. Правда, ее придется ждать чуть дольше.

В ходе ближайшего обновления УАЗ "Патриот" получит новый двигатель ZMZ PRO, сообщает "Авто Mail.Ru". Речь идет о модернизированном агрегате ЗМЗ-409051.10, который получил двухрядную цепь ГРМ, другие фазы газораспределения и другую степень сжатия (9,8 вместо 9,1).

Модернизации подверглись также поршневая группа, клапаны и головка блока. В результате двигатель при объеме 2,7 литра выдает 150 лошадиных сил и 235 Нм крутящего момента. Такой же двигатель сейчас устанавливается на модель УАЗ "Профи".

"Патриот" предстал в уникальной экспедиционной версии.

Другое важное обновление по технике - появление долгожданного автомата - произойдет позже: к ближайшей программе обновлений коробку подготовить не успели, внедрить ее планируется в 2019 году. Кое-какие обновления заготовлены и для салона: в частности, "Патриоту" обещают дополнительные ручки на стойках кузова.

Последняя из вышедших "обновок" для внедорожника - спецверсия, подготовленная к чемпионату мира по футболу. "Футбольный" внедорожник отличается новым эксклюзивным цветом под названием "Синий Байкал" (темно-синий металлик), фирменной идентификацией и особой отделкой интерьера с фирменной футбольной символикой и кожаной отделкой центральной части сидений вместе с подголовниками. Также внедорожник выделяется особым шильдиком, тематическими наклейками и особыми 16-дюймовыми колесными дисками.

Комплектация спецверсии собрана на базе исполнения "Престиж". В оснащение входят круиз-контроль, датчики парковки, подогрев передних кресел и рулевого колеса, однозонный климат-контроль, атермальные задние боковые стекла и стекло задней двери, а также мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном и навигацией. Обойдется "футбольный" УАЗ "Патриот" в 995 000 рублей.

 

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