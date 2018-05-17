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© РЖД

17 мая 2018 12:26

Дороги 209

Штраф за нарушения на железнодорожных переездах станет заметно серьезнее

Казалось бы, соблюдать правила переезда железнодорожных путей не так уж сложно, а главное - безопасно. Однако статистика неумолима: число аварий на железнодорожных путях с участием горе-автомобилистов только растет. Новый проект поправок призван исправить печальную тенденцию.

Комитет Госдумы по госстроительству рассмотрел проект поправок в статью 12.10 КоАП, который предусматривает ужесточение ответственности за нарушение правил движения через железнодорожные пути, пишет "Коммерсант".

В текущей редакции документа за пересечение железнодорожных путей вне переезда, выезд на переезд на красный свет, остановку или стоянку на нем полагается штраф в размере тысячи рублей или лишение прав сроком на полгода. За повторное нарушение предусмотрено лишение прав на год.

В МВД предложили отказаться от знака "Шипы".

Законопроект предусматривает увеличение штрафа в пять раз - до пяти тысяч рублей. Кроме того, ко второму чтению в законопроект будут внесены дополнения, в соответствии с которыми штраф за это нарушение нельзя будет оплатить со скидкой в 50%.

Согласно статистике РЖД, за первые четыре месяца 2018 года на железнодорожных переездах произошло 107 столкновений по вине водителей-нарушителей, это на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Про ужесточение наказания за это нарушение говорят с 2015 года, причем предложения звучали довольно радикальные. Минтранс предлагал увеличить штраф и вовсе до 30 тысяч рублей, заксобрание Пензенской области - до 10 тысяч, заксобрание Нижегородской области предлагало 5 тысяч рублей штрафа и 3 года максимального срока лишения прав. В итоге решено было остановиться на проекте правительства России (увеличени штрафа в пять раз) - первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков назвал его "более сбалансированным и более адекватным".  

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