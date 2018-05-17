На трассе М-4 "Дон" появятся еще два платных участка

"На территории Кубани в этом году появятся два платных участка общей протяженностью около 200 км. Их открытие намечено на третий квартал. Платная дорога будет максимально безопасной. Ее оборудуют светодиодным освещением, надземными переходами, современным покрытием", - цитирует "Коммерсант" представителей компании "Автодор".

Сколько будет стоить проезд по новым участкам, в компании пока не сообщают. На данный момент на трассе М-4 действуют платные участки в Московской, Тульской, Липецкой и Ростовской областях, диапазон цен для легкового автомобиля массой до 2 тонн варьируется от 10 до 100 рублей ночью (с полуночи до семи утра) и от 25 до 250 рублей днем. Общая стоимость проезда от Москвы до Кубани составляет 575 рублей в ночное время и 890 рублей - в дневное. Грузовикам проезд обходится дороже: 2080 рублей ночью и 3210 рублей - днем.



По мнению спикера Законодательного собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко, введение новых платных участков позволит заметно сократить время в пути от Ростова до Краснодара. "Люди не будут стоять в пробках по шесть-семь часов, а смогут добраться до пункта назначения за два с половиной часа, поскольку по этому отрезку платного автобана можно будет разогнаться до 110–130 км/", - считает Бурлачко. На туристическом потенциале региона, по мнению спикера, введение платы за проезд никак не скажется.



Есть, впрочем, и противоположное мнение. Эксперт-аналитик АО "Финам" Алексей Калачев считает, что для местных жителей, которые регулярно пользуются этой дорогой для поездок на работу или на дачу, введение платы станет проблемой. "Это может ударить и по местному бизнесу, особенно мелкому и низкомаржинальному, чувствительному к росту издержек. Как ни назови плату за проезд по дороге, она увеличивает общую фискальную нагрузку и ограничивает возможности экономического развития. Выходом, как мне кажется, должно стать введение льготного тарифа для местных пользователей федеральной трасы, выдача специальных пропусков, а то и полная отмена оплаты для регионального бизнеса и жителей прилегающих территорий", - считает эксперт.