В ФСО объяснили, почему Путин проехал по Крымскому мосту непристегнутым

Пункт 2.1.2 ПДД гласит, что водитель механического транспортного средства обязан при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями. Однако в видеосюжете, посвященном торжественному открытию моста в Крым, видно, что Владимир Путин едет за рулем "КамАЗа", не пристегнувшись.



Как объяснили "Газете.Ru" в Федеральной службе охраны, дело в том, что на момент проезда президента участок моста еще не получил статуса автомобильной дороги, а фактически являлся строительной площадкой, - соответственно, находился вне зоны действия ПДД.

"Официально движение по Крымскому мосту было открыто 16 мая в 5.30 утра. Президент Владимир Путин принял участие в культурно-массовом мероприятии – торжественном открытии Крымского моста 15 мая. На тот момент Крымский мост не являлся дорогой общего пользования, а фактически имел статус строительной площадки. Движение по которой не регулируется нормами ПДД", - объяснил заместитель начальника центра по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов, подчеркнув, что неиспользование ремней безопасности не создало никакой угрозы для президента. Было ли это связано с внутренними инструкциями безопасности ФСО, представители ведомства не уточнили.



Официально движение по Крымскому мосту открылось 16 мая в 5.30 утра. Буквально в первый час после открытия моста по нему проехало более 500 транспортных средств в сторону Крыма и более 600 - в сторону Краснодарского края. Первыми по мосту проехали автомобилисты Крыма и Кубани.