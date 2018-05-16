Компания Audi завалит мир электромобилями

В 2025 году компания Audi намерена продать 800 000 гибридных и полностью электрических автомобилей. Такая задача поставлена в рамках стратегии Audi.Vorsprung.2025, представленной в рамках ежегодного собрания правления Audi AG.



Согласно прогнозам компании, к 2025 году каждый третий покупатель автомобиля будет делать выбор в пользу электромобиля или гибрида. К этому моменту каждая модель Audi будет иметь электрическую или гибридную электрифицированную модификацию.

До 2025 года компания обещает представить более 20 моделей электромобилей. В 2019 году на рынок выйдет второй полностью электрический автомобиль марки, Audi e-tron Sportback, вслед за которым в 2020 году будет представлен Audi e-tron GT, разработанный подразделением Audi Sport. В 2020 году Audi также предложит покупателям электромобиль в сегменте "премиум-компакт".



Под увеличение количества электрических моделей будет развиваться и инфраструктура. Обещано, что Audi e-tron станет первым серийным автомобилем, который можно подзаряжать на станциях быстрой зарядки мощностью до 150 кВт. Так, электрический кроссовер будет готов к поездке на дальние расстояния менее чем за 30 минут. При этом заряда его литийионной батареи достаточно для того, чтобы без труда преодолеть более 400 км (в цикле WLTP).

Вместе с выходом серийной версии прототипа e-tron клиентам Audi впервые будет предоставлена возможность дооснастить автомобиль уже после покупки, например, информационно-развлекательными системами или вспомогательными системами для водителя. Постепенно пассажирам будут предоставляться новые сервисы и цифровой контент. С новой бизнес-моделью компания Audi к 2025 году намерена получить операционную прибыль в размере 1 млрд евро.