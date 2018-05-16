На мосту в Крым уже появились первые нарушители

Максимальная разрешенная скорость движения на мосту и подходах составляет 90 км/ч, а остановки запрещены - пункт 12.4 ПДД гласит, что остановка на мостах запрещена, если для движения в одном направлении имеется менее трех полос.



Именно этот пункт и нарушили мотоциклисты клуба "Ночные волки", не устоявшие перед соблазном остановиться на мосту для памятной фотосессии. По сообщениям агентства "Крыминформ", "отличились" сразу несколько десятков байкеров, которые остановились на арочном пролете.

Стихийная мотоциклетная парковка вынудила водителей проезжающих мимо автомобилей сбрасывать скорость и прижиматься левее - стоящие мотоциклы частично мешали проезду по правой полосе.



Примечательно, что после этого глава клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов признался в интервью РБК, что лично дал слово местным властям, что байкеры не будут останавливаться на мосту, - две колонны байкеров должны были проехать навстречу друг другу с противоположных берегов. Однако, как признал глава клуба, "за всеми уследить не смогли".







Для контроля за соблюдением правил дорожного движения на мосту установлено 10 автоматических комплексов. Вся информация поступает в Центральный диспетчерский пункт, расположенный в Производственной базе эксплуатационной службы моста на Таманском полуострове.



Буквально в первый час после открытия моста по нему проехало более 500 транспортных средств в сторону Крыма и более 600 - в сторону Краснодарского края. Первыми по мосту проехали автомобилисты Крыма и Кубани.