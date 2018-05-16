Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Бензин дороже 50 рублей за литр - уже грядущей весной

Бензин дороже 50 рублей за литр - уже грядущей весной
176640
Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов

Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов
275473
Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду

Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду
258069
© Инфоцентр "Крымский мост"

16 мая 2018 17:34

Автокурьезы 1458

На мосту в Крым уже появились первые нарушители

Движение автомобилей и мотоциклов по мосту в Крым открылось 16 мая в половину шестого утра: мост уже оценили первые несколько тысяч водителей. Не заставили себя ждать и первые нарушители, пожелавшие увековечить исторический момент проезда по мосту вопреки ПДД.

Максимальная разрешенная скорость движения на мосту и подходах составляет 90 км/ч, а остановки запрещены - пункт 12.4 ПДД гласит, что остановка на мостах запрещена, если для движения в одном направлении имеется менее трех полос.

Именно этот пункт и нарушили мотоциклисты клуба "Ночные волки", не устоявшие перед соблазном остановиться на мосту для памятной фотосессии. По сообщениям агентства "Крыминформ", "отличились" сразу несколько десятков байкеров, которые остановились на арочном пролете.

Путин распорядился победить смертность на дорогах.

Стихийная мотоциклетная парковка вынудила водителей проезжающих мимо автомобилей сбрасывать скорость и прижиматься левее - стоящие мотоциклы частично мешали проезду по правой полосе.

Примечательно, что после этого глава клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов признался в интервью РБК, что лично дал слово местным властям, что байкеры не будут останавливаться на мосту, - две колонны байкеров должны были проехать навстречу друг другу с противоположных берегов. Однако, как признал глава клуба, "за всеми уследить не смогли".



Для контроля за соблюдением правил дорожного движения на мосту установлено 10 автоматических комплексов. Вся информация поступает в Центральный диспетчерский пункт, расположенный в Производственной базе эксплуатационной службы моста на Таманском полуострове.

Буквально в первый час после открытия моста по нему проехало более 500 транспортных средств в сторону Крыма и более 600 - в сторону Краснодарского края. Первыми по мосту проехали автомобилисты Крыма и Кубани.

Новинки

Стало известно название флагманского кроссовера от Lexus

Новинки

Volkswagen выпустил пикап Amarok с самым мощным дизелем

Рекламу BMW запретили за пропаганду опасного вождения Рекламщикам BMW в Великобритании живется непросто: местные надзорные органы уже как-то запретили рекламу новой "семерки" BMW якобы за пропаганду скорости и явно продолжают пристально следить за всеми рекламными кампаниями BMW в стране: еще один рекламный ролик баварской марки оказался под запретом.
Стало известно происхождение госномеров на президентском лимузине В ходе инаугурации президента РФ Владимира Путина состоялся дебютный выезд нового российского лимузина "Кортеж". На автомобиле висели вполне обычные госномера, которые привлекли внимание своим весьма странным происхождением.
Владелец сгоревшего в лаве спорткара расстроился из-за урны Жителю Гавайев Майклу Хейлу крупно не повезло: его Ford Mustang, как и машины других жителей острова, сгорел в раскаленной лаве во время извержения вулкана Килауэа, при этом процесс "пожирания" лавой автомобиля попал на видео. Однако у Хейла обнаружились более важные причины для расстройства.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера