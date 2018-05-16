Стало известно название флагманского кроссовера от Lexus

Компания Lexus зарегистрировала в патентном бюро США название LQ - очевидно, именно так назовут серийную версию нового большого кроссовера. Как отмечает издание AutoGuide, буква L в названии модели традиционно используется маркой для обозначения флагманских моделей в каждом сегменте.



Так, роскошный седан марки называется LS, самый большой нынешний кроссовер - LX, а самое роскошное и дорогое купе - LC. Что же касается буквы Q, то весьма вероятно, что она в скором времени станет новым обозначением для SUV- моделей марки. По другой версии, эту букву в названии зарезервировали исключительно для нового кроссовера, чтобы подчеркнуть его особый статус.

Разработкой дизайна занималась калифорнийская студия Calty, с которой Toyota уже создала прототип FT-1 (предвестник возрожденной Supra). Большой (более пяти метров в длину) кроссовер получился более приземистым, чем нынешний LX, с сильно заваленными стойками и высокой подоконной линией, длинным капотом и массивным задним свесом. Весьма интересно выполнен спойлер на кромке багажника. Он разделен надвое точно по центру, и между двумя его частями элегантно "затекает" панорамная крыша, визуально переходящая в стекло крышки багажника.



Салон выполнен типичным для прототипов образом: раздельные кресла, множество сенсорных кнопок и дисплеев, футуристичный минимализм в каждой детали. Информационно-развлекательная система достаточно умна, чтобы выполнять роль виртуального "консьержа": на основе стиля вождения и наиболее частых маршрутов электроника может давать рекомендации по времени и месту заправок, а еще при необходимости подскажет нужные магазины или кафе и рестораны и вообще обучена упрощать жизнь водителя и пассажиров.