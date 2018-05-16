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© Volvo

16 мая 2018 15:40

Новинки 100

Компания Volvo откажется от дизельных двигателей

Очень скоро шведский автопроизводитель представит новое поколение модели S60, и уже известно, что эта новинка не получит ни одной дизельной модификации. В компании официально объявили о курсе на полную электрификацию модельного ряда, так что от привычных ДВС шведы постепенно будут отказываться.

Отказ от дизелей - лишь первый этап стратегического плана Volvo по переводу всех автомобилей на электротягу. "Будущее нашей компании связано с электрическими силовыми установками, так что новое поколение дизельных двигателей мы разрабатывать не будем", - рассказал в интервью Motor1 исполнительный директор Volvo Хакан Самуэльссон.

У Volvo появился седан, в котором можно управлять атмосферой.

Он также добавил, что после вывода дизельных модификаций настанет черед и бензиновых. Со временем останутся только гибридные версии с бензиновым ДВС во главе - это будет своеобразный переходный период, после которого двигатели внутреннего сгорания исчезнут из-под капотов автомобилей Volvo полностью.

Согласно планам компании, к 2025 году каждый второй проданный автомобиль Volvo будет электрическим. А уже со следующего года все модели компании начнут предлагаться в модификациях либо гибридных, либо на чистой электротяге.

Ну а что касается модели S60, которую вот-вот должны представить, то пока что она порадует поклонников ДВС модификациями T5 и T6 мощностью 225 и 275 лошадиных сил соответственно. Будут и две гибридные версии: T6 Twin Engine обеспечит 340 л.с. и 590 Нм крутящего момента, а топовый T8 Twin Engine - 390 л.с. и 640 Нм крутящего момента. Другими словами, по набору модификаций седан S60 будет аналогичен показанному недавно универсалу V60 с тем лишь отличием, что дизельных моторов у него не будет.

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