Компания Volvo откажется от дизельных двигателей

Отказ от дизелей - лишь первый этап стратегического плана Volvo по переводу всех автомобилей на электротягу. "Будущее нашей компании связано с электрическими силовыми установками, так что новое поколение дизельных двигателей мы разрабатывать не будем", - рассказал в интервью Motor1 исполнительный директор Volvo Хакан Самуэльссон.

Он также добавил, что после вывода дизельных модификаций настанет черед и бензиновых. Со временем останутся только гибридные версии с бензиновым ДВС во главе - это будет своеобразный переходный период, после которого двигатели внутреннего сгорания исчезнут из-под капотов автомобилей Volvo полностью.



Согласно планам компании, к 2025 году каждый второй проданный автомобиль Volvo будет электрическим. А уже со следующего года все модели компании начнут предлагаться в модификациях либо гибридных, либо на чистой электротяге.



Ну а что касается модели S60, которую вот-вот должны представить, то пока что она порадует поклонников ДВС модификациями T5 и T6 мощностью 225 и 275 лошадиных сил соответственно. Будут и две гибридные версии: T6 Twin Engine обеспечит 340 л.с. и 590 Нм крутящего момента, а топовый T8 Twin Engine - 390 л.с. и 640 Нм крутящего момента. Другими словами, по набору модификаций седан S60 будет аналогичен показанному недавно универсалу V60 с тем лишь отличием, что дизельных моторов у него не будет.