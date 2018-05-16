Toyota и Lexus отзывают автомобили в России

Японский автопроизводитель уже согласовал проведение отзыва с Росстандартом, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте регулятора. Там же можно найти и список VIN-номеров автомобилей, попадающих под отзыв.



Отзывная кампания затронет 7 638 автомобилей Lexus NX200, NX200T, NX300h, RX200T, RX 350, RX 450h и Toyota Alphard и Hilux, реализованных в период с 30 июня 2015 года по 29 сентября 2016 года.

Причиной отзыва является вероятность отслаивания изоляционного слоя в интегральных микросхемах данных датчиков на автомобилях, оборудованных системой подушек безопасности, включающей в себя датчики давления и/или датчики ускорения. Данный дефект приводит к созданию разомкнутой цепи в самой микросхеме.



В случае возникновения такой ситуации на приборной панели автомобиля включится контрольная лампа системы подушек безопасности "SRS". При дальнейшей эксплуатации автомобиля в таком состоянии боковые подушки безопасности или шторки безопасности могу не активироваться.



По стандартному в таких случаях сценарию, уполномоченные дилеры уведомят владельцев отзываемых автомобилей о необходимости посетить официальный дилерский центр для диагностики и ремонта. Приглашения можно и не ждать, а самостоятельно проверить, не попадает ли автомобиль под отзыв, ознакомившись с перечнем VIN-номеров на сайте Росстандарта.



На отзываемых автомобилях будет проведена проверка датчиков системы подушек безопасности и их замена при необходимости.