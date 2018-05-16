В России остановлено производство седана Volkswagen Jetta

Как рассказали "Ведомостям" топ-менеджер одной из дилерских компаний и представитель марки Volkswagen, седан Jetta нового поколения появится в России в 2019 году, причем российскую прописку получит не сразу: первое время модель будет импортироваться.



Новое поколение "Джетты" уже выпускается в других странах, однако для российского рынка новинку еще требуется подключить к системе "ЭРА Глонасс". Точные сроки дебюта Volkswagen Jetta и начала российской сборки пока не уточняются.

Седан Volkswagen Jetta производился в России с 2013 по 2018 годы и за это время был выпущен тиражом более чем в 60 000 экземпляров. При этом о полном уходе "Джеты" с российского рынка говорить пока что рано: компания заранее подготовила весьма крупную партию машин, так что автомобили будут в наличии у дилеров как минимум до конца 2018 года. За первые четыре месяца 2018 года в России было продано 1 400 экземпляров Jetta при общих продажах Volkswagen более чем в 30 000 автомобилей.



В новом поколении Jetta наконец-то переехала со старой бюджетной "тележки" на модульную архитектуру MQB, которая лежит в основе большинства компактных и среднеразмерных моделей Volkswagen, Audi и Skoda (у Volkswagen на этой платформе строятся модели Golf, Tiguan, Teramont и Arteon).



Переход на новую платформу, помимо всего прочего, подразумевает и получение современной цифровой архитектуры со всеми digital-опциями: у Jetta будут и цифровая приборная панель, и комплекс активных ассистентов безопасности, и адаптиный круиз-контроль.