Обновленный Kia Sportage: первые фото и информация

Внешние обновления Kia Sportage будут носить довольно консервативный характер, если судить по снимкам, оказавшимся в распоряжении портала Automedia. Кроссовер ждут слегка обновленная передняя и задняя оптика, дополнительные рефлекторы на заднем бампере и слегка подправленная решетка радиатора, которая сохранит свой фирменный дизайн "улыбка тигра".



Единственное фото интерьера позволяет сделать вывод, что кроссовер также получит обновленную информационно-развлекательную систему - на спортивный "ковш" от Recaro едва ли стоит обращать внимания, поскольку это не более чем особенность конкретного предсерийного прототипа.

А вот по технической части Sportage изменится весьма интересно: обновленному кроссоверу прочат новую силовую установку EcoDynamics+, работающую по системе "мягкого" или "умеренного" гибрида. Дизельному двигателю будет помогать стартер-генератор на ременном приводе, источником энергии для которого служит батарея на 48 вольт. В перспективе такую же систему получит и хэтчбек Kia Ceed.



Получив в свое распоряжение дизель-гибридную силовую установку, Sportage откажется от прежнего дизеля объемом 2 литра и мощностью 136 лошадиных сил. В остальном же моторная гамма должна остаться прежней: атмосферник 1,6 GDi и турбомоторы 1,6 T-GDi и двухлитровый CRDi. Привод будет передним либо полным, а в ассортименте коробок передач по-прежнему значатся механика, автомат и робот.





