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© Subaru

16 мая 2018 12:15

Автопром 201

В штаб-квартире Subaru прошли обыски

Министерство земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии инициировало проверку в головном офисе компании Subaru в связи с подозрениями в фальсификации данных о расходе топлива и показателей токсичности выхлопа. Примечательно, что о возможных нарушениях сообщило само руководство компании.

По сведениям издания Mainichi Japan, представители министерства земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии намерены опросить руководство компании, после чего уже будет принято окончательное решение.

Хотя позиция роководителей компании уже известна: по их версии, фальсификация данных в компании практиковалась с 2002 года и велась по инициативе главы отдела тестирования новых автомобилей, высший руководящий состав был не в курсе этих нарушений.

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По некоторым оценкам, на рынок было выпущено порядка 900 автомобилей Subaru с фальсифицированными данными. В 2016 году в аналогичном подлоге была уличена компания Mitsubishi: незадолго после того скандала и снижения стоимости акций компании Mitsubishi вошла в состав альянса Renault Nissan.

Сама компания Subaru в прошлом году уже оказывалась замешана в довольно неприятной истории, связанной с грубыми нарушениями на производстве. Выяснилось, например, что на заводе компании Subaru в префектуре Гумма проверкой безопасности автомобилей занимались сотрудники, не имеющие соответствующей квалификации.

В соответствии с японским законодательством, перед отгрузкой каждый сошедший с конвейера автомобиль должен пройти проверку всех систем, связанных с безопасностью автомобиля, в том числе - тормозов и рулевого управления. Чтобы заниматься подобными проверками, сотрудник обязан пройти соответствующую сертификацию. Обучение для получения нужной квалификации занимает от двух до шести месяцев. Однако на заводе Subaru, как выяснилось, проверкой занимались сотрудники, которые еще не закончили обучение.

Из-за этого компания инициировала отзыв 395 тысяч автомобилей марки Subaru разных моделей, которые были реализованы на внутреннем рынке.

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