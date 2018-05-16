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© most.life

16 мая 2018 10:42

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Мост в Крым оценили уже тысячи водителей

Мост через Керченский пролив официально открылся для движения в 5:30 утра 16 мая. Накануне объект принимал лично Владимир Путин, который прокатился за рулем "КамАЗа" со стороны Тамани в Крым, - и на пересечение пролива у него ушло всего 16 минут.

Буквально в первый час после открытия моста по нему проехало более 500 транспортных средств в сторону Крыма и более 600 - в сторону Краснодарского края, сообщает инфоцентр "Крым". Первыми по мосту проехали автомобилисты Крыма и Кубани, за ними с обеих сторон едут мотоциклисты из близлежащих регионов, сообщается на сайте инфоцентра.

Путин распорядился победить смертность на дорогах.

Теперь на пересечение Керченского пролива у водителей будет уходить менее получаса. Днем ранее у Владимира Путина эта дорога заняла всего 16 минут, жительница Тамани Ирина Крапивина рассказывает, что проехала мост за 20 минут, в то время как раньше (когда не было моста) на этот же путь приходилось закладывать 3-4 часа.

Максимальная разрешенная скорость движения на мосту и подходах составляет 90 км/ч, остановки запрещены. Для контроля за соблюдением правил дорожного движения на мосту установлено 10 автоматических комплексов. Вся информация поступает в Центральный диспетчерский пункт, расположенный в Производственной базе эксплуатационной службы моста на Таманском полуострове.

Со стороны Краснодарского края к мосту ведет федеральная трасса А-290 до развязки с новой дорогой на Таманском полуострове, затем еще 40 км по автоподходу. Со стороны Крыма движение начинается от развязки на существующей трассе "Симферополь - Керчь" и далее 8,6 км до моста.

Грузовые машины весом свыше 3,5 т пустят по новому мосту в декабре 2018 года, как изначально и планировалось. Железнодорожное же сообщение по Крымскому мосту должны открыть в 2019 году.

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