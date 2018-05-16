В МВД предложили отказаться от знака "Шипы"

Как пишет "Газета.Ru", соответствующий проект постановления уже размещен на портале нормативных правовых актов. "В настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами (конструкцией транспортного средства; степенью его загруженности; наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации и другое)", - говорится в пояснительной записке к документу.

В результате знак "Шипы" уже не позволяет соседям по потоку однозначно оценить характер движения автомобиля с такой наклейкой, "особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий". Более того, этот знак, наоборот, может ограничивать обзор водителю.



Интересно, что обязательным знак "Шипы" для автомобилей с шипованной резиной стал сравнительно недавно: соответствующие поправки к ПДД были приняты в апреле 2017 года. С 1 декабря водители, которые "переобули" автомобиль в шипованную резину, но не наклеили знак "шипы", рисковали получить штраф в размере 500 рублей и запрет на дальнейшее движение до устранения причины нарушения.



Предназначение знака "Шипы" - предупреждать едущих сзади водителей о том, что у "ошипованного" автомобиля уменьшен тормозной путь, и, соответственно, учитывать это при выборе дистанции.



Примечательно, что риск получить штраф за отсутствие знака спровоцировал ажиотажный спрос на пресловутую предупреждающую наклейку: они быстро исчезли с прилавков магазинов, а оставшиеся - многократно подорожали. Очевидно, что новая инициатива МВД явно положительно будет встречена автомобилистами.