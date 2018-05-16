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© Павел Блюденов, АвтоВести

16 мая 2018 10:20

Дороги 1743

В МВД предложили отказаться от знака "Шипы"

МВД России выступило с неожиданным предложением, которое явно придется по душе автомобилистам: в ведомстве посчитали, что знак "Шипы", который пока что в обязательном порядке надо наклеивать на заднее стекло автомобиля, "обутого" в шипованную резину, уже устарел, и от него стоит отказаться.

Как пишет "Газета.Ru", соответствующий проект постановления уже размещен на портале нормативных правовых актов. "В настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами (конструкцией транспортного средства; степенью его загруженности; наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации и другое)", - говорится в пояснительной записке к документу.

Власти одобрили подорожание водительских прав в полтора раза.

В результате знак "Шипы" уже не позволяет соседям по потоку однозначно оценить характер движения автомобиля с такой наклейкой, "особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий". Более того, этот знак, наоборот, может ограничивать обзор водителю.

Интересно, что обязательным знак "Шипы" для автомобилей с шипованной резиной стал сравнительно недавно: соответствующие поправки к ПДД были приняты в апреле 2017 года. С 1 декабря водители, которые "переобули" автомобиль в шипованную резину, но не наклеили знак "шипы", рисковали получить штраф в размере 500 рублей и запрет на дальнейшее движение до устранения причины нарушения.

Предназначение знака "Шипы" - предупреждать едущих сзади водителей о том, что у "ошипованного" автомобиля уменьшен тормозной путь, и, соответственно, учитывать это при выборе дистанции.

Примечательно, что риск получить штраф за отсутствие знака спровоцировал ажиотажный спрос на пресловутую предупреждающую наклейку: они быстро исчезли с прилавков магазинов, а оставшиеся - многократно подорожали. Очевидно, что новая инициатива МВД явно положительно будет встречена автомобилистами.

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