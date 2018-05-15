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© Mo Vlogs

15 мая 2018 19:05

Автокурьезы 285

Шестиколесный внедорожник-танк "порвал" на дрэге спорткар Mercedes-AMG

В дрэг-заезде против немецкого спорткара выставили безумное трехосное творение фирмы Devel Motors, похожее на помесь танка со звездолетом и оснащенное дизельным мотором в связке с трансмиссией 6х6. И массивный монстр оказался резвее легкого спорткара.

Трехосный внедорожник Sixty - это второй проект фирмы Devel Motors, наряду с чудовищным гиперкаром Sixteen с 16-цилиндровым мотором. Но шестиколесный монстр по своему внешнему виду и "вау-эффекту" на голову превосходит чисто шоссейного собрата. При этом фирма-изготовитель сообщает, что он еще и легализован для дорог общего пользования!

Внедорожный потенциал у представленного в прошлом году Sixty более чем серьезный. У него привод на три оси, а также независимая регулируемая подвеска с портальными ступичными редукторами и 40-дюймовыми покрышками, что в сумме дает огромный дорожный просвет. Сами колесные диски - сборные, с бедлоками, а еще тут есть система изменения давления в шинах и две лебедки.

Китайцы клонировали знаменитый шестиколесный Mercedes (и получилось круто!)...

В "кастомном" салоне - 6 или 7 мест, кондиционер, навигатор, аудиосистема, сиденья с подогревом и вентиляцией, а также камеры переднего и заднего вида, плюс система ночного "зрения".

Движет машину 6,7-литровый турбодизель V8 отдачей в 700 л.с. и 1000 Нм. Заявленное время разгона до 96 км/час - 5,8 сек, а максимальная скорость ограничена на отметке 240 км/час. Причем это базовый вариант, и возможна еще и 1500-сильная версия, пишет Motor1, опубликовавший видео заезда. Стартовая цена Devel Sixty называется на уровне $450 000, и еще будет версия с облегченным карбоновым кузовом. 

Выставленный против полноприводного Devel Sixty заднеприводный  Mercedes-AMG GT S на бумаге выглядит куда быстрее. Четырехлитровый битурбовый V8 отдачей в 522 л.с. и 670 Нм выстреливает легкую машину до 100 км/час за 3,8 сек и позволяет набрать 310 км/час.

Однако видео красноречивее любых цифр: немецкий спорткар "слил" заезд. Как такое возможно? Дело явно не только в водителе, который мог "зевнуть" на старте. Отчасти это можно объяснить и тем, что три ведущие оси просто позволили полнее реализовать паровозную тягу дизеля при разгоне.   

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