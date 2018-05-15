Путин открыл Крымский мост за рулем КамАЗа

Президент за рулем грузовика возглавил колонну со строительной техникой со стороны Тамани к Крыму, сообщает телеканал "Россия 24", ведущий прямую трансляцию открытия движения по Крымскому мосту. Перед началом движения, снимая грузовик с ручного тормоза, Владимир Путин произнес: "Поехали!"

Для легковых автомобилей и автобусов движение по Крымскому мосту запустят 16 мая в 05:30 мск, и первыми по мосту проедут местные жители. Движение будет одновременно с двух берегов Керченского пролива - по две полосы в каждую сторону, максимальная разрешенная скорость движения составит 90 км/ч. Въезд на автоподходы к Крымскому мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по нему - в 4:30 утра 16 мая.

Со стороны Краснодарского края к мосту ведет федеральная трасса А-290 до развязки с новой дорогой на Таманском полуострове, затем еще 40 км по автоподходу. Со стороны Крыма движение начинается от развязки на существующей трассе "Симферополь - Керчь" и далее 8,6 км до моста.

Грузовые машины весом свыше 3,5 т пустят по новому мосту в декабре 2018 года, как изначально и планировалось. Железнодорожное же сообщение по Крымскому мосту должны открыть в 2019 году.

Итоговая стоимость возведения моста через пролив составила 6,9 миллиарда рублей, пишут "Вести". Строительство моста началось с февраля 2016 года. Пропускная способность моста - 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов в год.