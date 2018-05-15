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© Россия 24

15 мая 2018 15:20

Дороги 451

Путин открыл Крымский мост за рулем КамАЗа

Президент России Владимир Путин открыл движение по Крымскому мосту, лично проехав по всей его протяженности за рулем самосвала КамАЗ.

Президент за рулем грузовика возглавил колонну со строительной техникой со стороны Тамани к Крыму, сообщает телеканал "Россия 24", ведущий прямую трансляцию открытия движения по Крымскому мосту. Перед началом движения, снимая грузовик с ручного тормоза, Владимир Путин произнес: "Поехали!"

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Для легковых автомобилей и автобусов движение по Крымскому мосту запустят 16 мая в 05:30 мск, и первыми по мосту проедут местные жители. Движение будет одновременно с двух берегов Керченского пролива - по две полосы в каждую сторону, максимальная разрешенная скорость движения составит 90 км/ч. Въезд на автоподходы к Крымскому мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по нему - в 4:30 утра 16 мая.

Со стороны Краснодарского края к мосту ведет федеральная трасса А-290 до развязки с новой дорогой на Таманском полуострове, затем еще 40 км по автоподходу. Со стороны Крыма движение начинается от развязки на существующей трассе "Симферополь - Керчь" и далее 8,6 км до моста.

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Грузовые машины весом свыше 3,5 т пустят по новому мосту в декабре 2018 года, как изначально и планировалось. Железнодорожное же сообщение по Крымскому мосту должны открыть в 2019 году.

Итоговая стоимость возведения моста через пролив составила 6,9 миллиарда рублей, пишут "Вести". Строительство моста началось с февраля 2016 года. Пропускная способность моста - 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов в год.

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Стало известно, когда Путин откроет крымский мост Крымский мост почти готов принять первые легковые автомобили: очень скоро до полуострова станет добираться гораздо быстрее и удобнее. Работы были выполнены с опережением срока на шесть месяцев, а теперь назван точный день открытия моста Владимиром Путиным.
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