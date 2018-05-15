Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
В России серьезно изменят процедуру прохождения техосмотра (купить не получится)

В России серьезно изменят процедуру прохождения техосмотра (купить не получится)
164496
В России стремительно дорожает бензин

В России стремительно дорожает бензин
160993
В России начнут проверять на алкоголь новым методом (обмануть не выйдет)

В России начнут проверять на алкоголь новым методом (обмануть не выйдет)
342242
© Renault

15 мая 2018 16:17

Новинки 0

Renault начала продавать в России обновленный Duster Dakar

Компания Renault начала российские продажи слегка обновленной "дакаровской" спецверсии популярного кроссовера Duster, которая отличается от стандартной модели особым стайлингом. Все изменения - тоже на уровне декораций.

Российские дилеры Renault начали продавать обновленную версию кроссовера Duster Dakar Edition. Характерными отличиями стали другие 16-дюймовые колеса Black Thema, полностью выполненные в черном цвете, боковые накладки на дверях иной формы, а также черные боковые зеркала и стойки дверей и новая хромированная накладка на задний бампер с именем Dakar.

Как и прежде, специальная серия Dakar предлагается только для полноприводных "Дастеров". Начальная стоимость составляет от 1 005 900 рублей за автомобиль с мотором 1,6 л на 114 л.с. и механической КП. Более мощный вариант 2,0 л на 143 л.с. стоит от 1 045 990 рублей, а Duster с турбодизелем 1,5 л на 109 л.с. оценивается минимум в 1 079 990 рублей.

Новый Renault Logan: первые подробности...

Самый дорогой вариант - это кроссовер с 2-литровым мотором и 4-ступенчатой АКП (у нее есть дополнительный контур охлаждения) по цене от 1 095 990 рублей.

В цветовой палитре "дакаровского" Duster появился новый окрас "Оранжевая Африка", недоступный для стандартных модификаций паркетника. 

Интерьер обновленной спецверсии отличается наличием глянцевых черных вставок на центральной консоли и дверных панелях, особой обивкой сидений с вышивкой Dakar и хромированными накладками на порогах дверей. Защитный обвес кузова из неокрашенного пластика у Duster Dakar присутствует по умолчанию.

Специальная версия Dakar Edition уже имеет слегка расширенный список оснащения, куда входят дистанционный запуск двигателя Renault Start, круиз-контроль, бортовой компьютер, кондиционер, противотуманные фары, подогрев передних сидений и обогрев лобового стекла.

Фотогалерея 2 фото

Дороги

Путин открыл Крымский мост за рулем КамАЗа

Дороги

В Германии продают "брежневский" лимузин за 76 млн рублей

Jaguar F-Pace станет самым быстрым SUV в мире Возрожденная британская компания Lister, ранее известная созданием спорткаров, намерена построить самый быстрый вседорожник в мире. За основу суперSUV будет взят серийный Jaguar F-Pace.
Роскошный внедорожник от Rolls-Royce "засветился" без камуфляжа До мировой премьеры первого в истории марки Rolls-Royce внедорожника под названием Cullinan остается всего пара дней, и автопроизводитель традиционно подогревает интерес фотографиями-тизерами. На этот раз британцы позволили взглянуть на задний фонарь роскошной новинки.
Роскошный внедорожник Rolls-Royce Cullinan представлен официально У компании Rolls-Royce - историческая премьера: первый внедорожник марки, наконец, показал себя миру полностью и официально. Это своеобразная "высокая" версия роскошного Rolls-Royce Phantom, которая обещает максимальный комфорт не только на дорогах, но и за их пределами.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера