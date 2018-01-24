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© АвтоВАЗ
Новинки

АвтоВАЗ назвал цены на вседорожный седан Lada Vesta Cross

АвтоВАЗ полностью раскрыл цены и комплектации нового "приподнятого" седана Lada Vesta Cross. Назвал производитель и время начала продаж новинки.

Напомним, Lada Vesta Cross отличается от обычного седана защитным пластиковым обвесом кузова и другими настройками "лифтованной" подвески, клиренс с которой увеличился до 203 мм.

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На старте продаж седан Lada Vesta Cross будет представлен в топовом  исполнении Luxe. Автомобиль, оборудованный 106-сильным двигателем объемом 1,6 л и механической коробкой переключения передач, оценен в 763 900 рублей. Для сравнения, обычный седан в такой версии и с таким же мотором стоит от 700 900 рублей, а вседорожный универсал Vesta SW Cross  - от 795 900 рублей.  

В состав комплектации седана Vesta Cross входят 4 подушки безопасности, климат-контроль с охлаждаемым вещевым ящиком, круиз-контроль и ограничитель скорости, аудиосистема (4,3-дюймовый монохромный дисплей, FM/AM с функцией RDS, USB, SD-карта, AUX, Bluetooth, Hands free, 4 динамика), мультифункциональный руль, 17-дюймовые легкосплавные диски, обивка салона со вставками из эко-кожи.

Автомобиль в аналогичном исполнении, но с силовым агрегатом 1,8 л (122 л.с.) и МКПП стоит уже от 788 900 рублей. А исполнение с "роботом" (АМТ), получившим обновленные настройки, облегчающие процесс старта и передвижения в пробках, а также сокращенное время переключения передач, будет стоить от 813 900 рублей.

Для седана Vesta Cross седан предусмотрены два пакета опций: Multimedia и Prestige.

Пакет Multimedia включает камеру заднего вида и мультимедийную систему с навигацией (7-дюймовый цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM с функцией RDS, USB, SD-карта, AUX, Bluetooth, Hands free, 6 динамиков). Стоимость автомобиля с силовым агрегатом 1,8 л, МКПП и пакетом Multimedia составит 816 900 рублей, седан с двигателем 1,8 л, трансмиссией АМТ и пакетом Multimedia будет предлагаться за 841 900 рублей.

В пакет Prestige входит подогрев задних сидений, камера заднего вида и мультимедийная система с навигацией, задний подлокотник, розетка USB-разъем в центральном подлокотнике, атмосферная подсветка в зоне ног передних пассажиров и ручек дверей, усиленная тонировка задних стекол. Седан Vesta Cross с пакетом Prestige, оснащенный двигателем 1,8 л и МКПП, будет продаваться за 834 900 рублей. Цена автомобиля в аналогичной комплектации с автоматизированной трансмиссией - 859 900 рублей.

Продажи автомобилей стартуют летом.

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