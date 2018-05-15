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© Toyota

15 мая 2018 14:11

Автопром 399

Кнопочный запуск мотора признали смертельно опасным

Удобная функция бесключевого запуска мотора, которая стремительно набирает популярность, оказалась не такой уж и безобидной: эта система уже несколько раз стала причиной смертельных случаев.

Кнопочный запуск мотора иногда вполне способен отправить человека на небеса. Издание The New York Times провело собственное расследование и выяснило, что с 2006 года только в США как минимум 28 человек задохнулись от выхлопных газов из-за машин с бесключевым доступом. Еще в 45 случаях владельцы отравились выхлопами, но выжили, хотя и стали после этого инвалидами из-за повреждения головного мозга. 

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Журналисты выяснили, что в основном водители гибнут от того, что ставят автомобиль в гараже, который в Штатах обычно находится на первом этаже дома, и уходят, забыв заглушить тихо работающий мотор, который продолжает "накачивать" помещение выхлопными газами.

Один из таких случаев произошел во Флориде, где пожилой мужчина погиб, оставив в гараже автомобиль с работающим двигателем, который за ночь наполнил дом угарным газом, концетрация которого превысила безопасный порог в 30 раз.

Системы бесключевого запуска сегодня являются стандартными для почти половины из 17 млн новых автомобилей, продаваемых ежегодно в США. Но официальная статистика подобных инцидентов не ведется. Хотя Национальная администрация безопасности дорожного движения США ранее уже обращала внимание на существующую проблему, а Общество автомобильных инженеров (SAE) ранее предлагало внедрять системы оповещения о невыключенном моторе.

Но действующих систем предупреждения может быть не всегда достаточно и звучат предложения внедрять более действенные методы. Например, автоматическая остановка мотора после 30 минут работы, которую применяет в своих автомобилях Ford. Но опрос NYT показал, что далеко не все компании готовы внедрять такие системы защиты в базовое оснащение. 

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