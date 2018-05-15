Пешеходам преложили урезать красный

Время ожидания зеленого сигнала на пешеходных переходах предложили ограничить 45 секундами, пишут "Известия" со ссылкой на главу проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александра Шумского. Такая инициатива заложена в проект предварительного национального стандарта (ПНСТ), который планируется утвердить в 2019 году.

Разработчики нового стандарта считают, что такие изменения помогут снизить аварийность, ведь только за первые четыре месяца 2018 года, по данным ГИБДД, в России произошло свыше 1,5 тыс. ДТП с наездом на пешеходов на регулируемых перекрестках.

Пока же на многих переходах людям приходится ждать до полутора, а порой и до трех минут. Эксперты подсчитали, что нетерпеливые пешеходы начинают перебегать на красный свет уже после 45 секунд. При этом идеальным временем ожидания для пешеходов является и вовсе 30 секунд. Впрочем, решение о сокращение времени красного сигнала для пешеходов будет приниматься индивидуально для каждого перекрестка и с учетом загруженности дорог, чтобы не провоцировать пробки.

Стандарт также рекомендует вводить на перекрестках возможность одновременно пересекать дорогу и пешеходу, и транспорту (такая практика распространена в США). Но только в том случае, если на трассе рекомендованная скорость не больше 50–60 км/ч.