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© АвтоВести

15 мая 2018 17:19

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Стало известно, как подорожает ОСАГО

Ранее мы уже писали, что Центробанк готовится изменить летом базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним. Теперь стало известно, на какую конкретно величину могут вырасти в итоге ставки на полисы ОСАГО.

Первый этап либерализации тарифов в ОСАГО, который стартует летом 2018 года, предполагает расширение верхней и нижней границы тарифного коридора на 20%, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление зампреда Банка России Владимира Чистюхина.

В этом случае нижняя планка тарифа при оформлении физлицом полиса ОСАГО  для легкового автомобиля составит 2746 рублей против нынешних 3432 рублей, а верхняя поднимется с 4118 до 4942 рублей.

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"Мы провели несколько базовых прикидок, чтобы было понимание, что может измениться в связи с изменением тарифного коридора. Приблизительно средний обобщенный водитель заплатит за полис 7 тысяч рублей, сейчас этот средний водитель платит 5,8 тыс. рублей за полис. По дешевому полису стоимость составит 1,7 тыс. рублей, тогда как сейчас она составляет 1,5 тыс. рублей", - заявил В.Чистюхин.

Вместе с этим изменится применение коэффициента "возраст-стаж": вместо пяти значений будет введено 50 градаций, а максимальное и минимальное значение повышения этого коэффициента уложат в 5%.

Также летом этого года изменят и коэффициент "бонус-малус" (КБМ): водитель будет получать только одно значение этого коэффициента один раз в год.

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