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© АвтоВести

15 мая 2018 10:58

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В России завершились две программы господдержки автопрома

Минпромторг сообщил о завершении двух программ льготного автокредитования - "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

Обе программы успешно достигли целевых показателей и теперь закрываются, сообщила пресс-служба ведомства. По данным Минпромторга, за четыре месяца работы программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" на льготных условиях продано 85 940 автомобилей, что даже выше плана в 80,6 тыс. автомобилей, установленного на этот год.

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Сообщается, что за первые 4 месяца 2018 года с помощью мер господдержки российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей вырос более чем на 20,5 %, а совокупный объем продаж составил 545 тыс. автомобилей.

Общий эффект от реализации программ господдержки за аналогичный период составил более 106 тыс. автомобилей: 20 тысяч автомобилей по программе льготного лизинга, 47 тысяч - по программе "Семейный автомобиль" и 39 тысяч  единиц техники по программе "Первый автомобиль". Таким образом, каждый 5 автомобиль в РФ был продан с государственной помощью.

"Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" действовали с 1 января 2018 года и давали определенным категориям заемщиков скидки в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля.

При этом сейчас продолжает работать специальная программа для жителей Дальневосточного Федерального округа, запущенная 11 апреля 2018 года. По ней житель данного региона может получить скидку 25% при покупке новых автомобилей российского производства.

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