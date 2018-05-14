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© Lamborghini

14 мая 2018 19:06

Дороги 13

Lamborghini Папы Римского продали в несколько раз дороже, чем ожидалось

В конце прошлого года Папа Римский Франциск получил роскошный подарок от компании Lamborghini - заднеприводный суперкар Huracan в эксклюзивном исполнении стоимостью 200 000 долларов. И теперь на благотворительном аукционе его продали в несколько раз дороже, чем планировалось.

Как сообщает пресс-служба Lamborghini, папский Huracan продали на благотворительном аукционе RM Sotheby’s за 715 000 евро. Это при том, что изначально за суперкар понтифика планировалось выручить от 250 000 до 350 000 евро.

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Вся задумка с таким необычным и экзотическим подарком изначально была и хорошей рекламной акцией, и способом привлечь средства на благотворительность: с учетом возраста и статуса понтифик оказался не готов ездить на суперкаре, и все это понимали изначально, так что сразу после вручения было объявлено, что Lamborghini выставят на торги.

Подарок был преподнесен в ноябре в ходе встречи Папы римского Франциска с руководством компании Lamborghini. Особое исполнение Huracan для понтифика было подготовлено ателье Ad Personam - подразделением компании, которое занимается персонализацией автомобилей Lamborghini по индивидуальным клиентским заказам. Суперкар для папы отличается особой окраской кузова в белый цвет Bianco Monocerus с аккуратными полосами золотисто-желтого цвета Giallo Tiberino - такая цветовая схема выбрана по мотивам бело-желтого флага Ватикана. О том, что когда-то автомобиль принадлежал (хоть и символически) Папе, говорит и автограф понтифика на капоте.

О каких-либо других переделках автомобиля пресс-служба Lamborghini не сообщает. Известно лишь, что это модификация RWD Coupe, то есть привод у автомобиля задний (по умолчанию модель Huracan - полноприводная, а версия RWD создана как еще более драйверская). Это означает, что в движение суперкар приводится 5,2-литровым V10 мощностью 580 лошадиных сил, что позволяет ему разгоняться до сотни за 3,4 секунды, а максимальная скорость достигает 320 километров в час.

Все вырученные средства, разумеется, пойдут на благотворительность: большая часть будет перечислена городу Ниневия (Ирак), пострадавшему от террористических атак, остальное получат три организации, которые помогают женщинам и детям.

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