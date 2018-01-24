Mercedes-AMG выпустил еще один родстер GT

У нового Mercedes-AMG GT S Roadster тот же мотор, что и у собратьев. Это 4-литровый битурбовый V8 отдачей, который здесь выдает 522 л.с. и 670 Нм и сочетается с 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Для сравнения, у базового GT Roadster 472 л.с., у GT C Roadster - 557 л.с.

С места до 100 км/час GT S Roadster способен разгоняться за 3,8 секунды. Максимальная скорость - 309 км/час.

От базового родстера новинка отличается адаптивной подвеской с тремя режимами жесткости, задним дифференциалом с блокировкой и электронным управлением, а также расширенным до пяти количеством режимов работы.

За доплату - более легкие керамические тормозные диски и пакет AMG Dynamic Plus, куда входят активные опоры мотора и трансмиссии, а также более широкую "полку" мощности двигателя в режимах M и Race, плюс обшитый микрофиброй руль.

Отличить внешне новую "эску" можно будет по хромовой отделке на решетке радиатора, крыльях.

В Европе заказы на новинку уже принимают по цене примерно от 142 000 евро.