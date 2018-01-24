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В BMW назвали день премьеры возрожденной "восьмерки"

Компания BMW опубликовала новый тизер серийной модели 8-Series в кузове купе и объявила день премьеры новинки.

Компания сообщает, что премьерный показ возрожденной "восьмерки" пройдет 15 июня, за день до начала марафона "24 часа Ле-Мана", на котором также стартует гоночный прототип BMW M8 GTE.

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Ожидается, что в Ле-Мане дебютирует 8-Series Coupe в топовой версии M850i xDrive с бензиновым 4,4-литровым V8 отдачей 530 л.с. и 750 Nm. Мотор сочетается с 8-ступенчатым автоматом, а полный привод дополнен активным задним дифференциалом. 

В основе новой "восьмерку" та же модульная платформа CLAR, что и у моделей 5 и 7 серий. Кроме купе, будет и четырехдверка Gran Coupe уже в 2019 году, которая придет на смену нынешней, стремительно устаревающей модели шестого семейства. Новинке предстоит конкурировать и с Porsche Panamera, и такими же "купейными" моделями у Audi и Mercedes-Benz. Третьей моделью восьмого семейства должен стать кабриолет.

В конструкции шасси ожидается новая адаптивная подвеска с активными стабилизаторами, задние управляемые колеса и 20-дюймовые колесные диски.

Базовым мотором, как ожидается, станет 3-литровый дизель. Старт европейских продаж "восьмерки" намечен на ноябрь.

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