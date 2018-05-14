Стало известно, когда Путин откроет крымский мост

Крымский мост будет открыт Владимиром Путиным 15, а движение по нему для автомобилей откроют 16 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"15 мая президент России Владимир Путин примет участие в открытии автодорожной части Крымского моста. Глава государства ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив", - говорится в сообщении.

Для легковых автомобилей и автобусов движение по Крымскому мосту запустят 16 мая в 05:30 мск, и первыми по мосту проедут местные жители. Движение будет одновременно с двух берегов Керченского пролива - по две полосы в каждую сторону, максимальная разрешенная скорость движения составит 90 км/ч. Въезд на автоподходы к Крымскому мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по нему - в 4:30 утра 16 мая.

Со стороны Краснодарского края к мосту ведет федеральная трасса А-290 до развязки с новой дорогой на Таманском полуострове, затем еще 40 км по автоподходу. Со стороны Крыма движение начинается от развязки на существующей трассе "Симферополь - Керчь" и далее 8,6 км до моста.

Грузовые машины весом свыше 3,5 т пустят по новому мосту в декабре 2018 года, как изначально и планировалось. Железнодорожное же сообщение по Крымскому мосту должны открыть в 2019 году.