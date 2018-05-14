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© Kia

14 мая 2018 15:13

Аналитика 31

В России назвали самые популярные модели автомобилей с автоматами

Российские аналитики составили рейтинг новых моделей автомобилей, которые чаще всего покупают в "автоматическом" исполнении.

В первом квартале 2018 года самым популярным в России новым автомобилем с автоматической трансмиссией стал Kia Rio с результатом 15,1 тыс. проданных машин, пишет "Автостат".

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Второе место в рейтинге заняла Hyundai Creta: 11,1 тыс. проданных единиц.  Замыкает тройку лидеров седан Hyundai Solaris (9,8 тыс. шт.).

Четвертое и пятое место поделили кроссоверы Volkswagen Tiguan и Kia Sportage с результатами в 6,8 и 6,7 тыс. проданных экземпляров соответственно. Шестую и седьмую позиции рейтинга взяли Toyota RAV4 и Camry - у них по 6 тысяч проданных версий с автоматом. 

Восьмую строчку занял седан Volkswagen Polo (5,6 тыс. штук), девятую – кроссовер Mitsubishi Outlander (5,5 тыс. шт.). Последним в десятке самых продаваемых автомобилей с АКП финиширует кроссовер Nissan X-Trail с результатом 4,7 тыс. единиц.

Всего за 1 квартал 2018 года в России проданы 201,3 тыс. (+24%) новых легковых "двухпедальных" автомобилей (сюда включены как классические автоматы, так и "роботы" с вариаторами).

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