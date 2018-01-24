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BMW назвала рублевую цену на самую свирепую M5 в истории

Компания BMW открыла прием российских заказов на "заряженный" седан M5 в новой версии Competition. Такая машина оказалась серьезно дороже обычной М5. При этом специально для российских клиентов предлагается расширенный опциональный пакет M Special.

Самая лютая Компания BMW Group Россия объявляет цену на новый BMW M5 Competition, который придет на смену BMW M5 в модельной линейке компании. 625-сильный спортивный бизнес-седан, разгоняющийся от 0 до 100 км/ч за 3,3 с, предлагается для заказа по цене от 7 660 000 рублей. Первые автомобили будут доступны в России уже с августа. Специально для российских клиентов предлагается расширенный опциональный пакет M Special.

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Новый BMW M5 в версии Competition компания теперь позиционирует в качестве отдельной модели, которая оказалась почти на 1 миллион рублей дороже обычной "эмки", которую сменит новая модель. Такая, самая лютая М5 в истории будет стоить в России от 7 660 000 рублей, тогда как "просто" М5 стоит у нас от 6 700 000 рублей (разница - в 960 000 рублей).  

BMW M5 Competition получила еще более мощный битурбордвигатель V8 объемом 4,4 литра. Вместо 600 он теперь развивает 625 л.с. при 6000 об/мин. Пиковый крутящий момент по-прежнему составляет 750 Нм.

Новая M5 Competition теперь разгоняется до 100 км/ч за 3,3 с, а до 200 км/ч – за 10,8 с (быстрее обычной М5 на 0,1 и 0,3 сек соответственно). Также M5 Competition получил перенастроенную подвеску с занижением на 7 миллиметров и новый задний стабилизатор поперечной устойчивости, крепления переднего стабилизатора стали жестче. Как и стандартный BMW M5, новый BMW M5 Competition оснащен системой полного привода М хDrive с активным М-дифференциалом. В распределении тяги  приоритет отдается задней оси, а при желании можно активировать полностью заднеприводный режим.

Уже в базе версия Competition имеет адаптивные светодиодные фары и систему управления дальним светом, светодиодные задние фонари и тормозной фонарь на стекле, динамический круиз-контроль и сигнализацию аварийного сближения при парковке (спереди и сзади), 2-зонный климат-контроль, спортивные сиденья с электрорегулировкой для водителя (с памятью) и переднего пассажира, аудиосистему c 12 динамиками, навигацию Professional c сенсорным контроллером iDrive и дисплеем 10,25 дюйма, пакет услуг BMW ConnectedDrive, проектор на лобовое стекло и систему управления жестами.

В список стандартного оборудования также MW M5 Competition входит спортивная выхлопная M система с двойными черными хромированными патрубками, оснащенная функцией регулируемого выхлопа. Кроме того, седан получил доработанные опоры двигателя. В комплект стандартного оборудования еще входят кованые 20-дюймовые эксклюзивные спортивные легкосплавные диски М в стиле Y-spoke в двойной цветовой расцветке. Диски поставляются вместе с разноразмерными шинами: спереди – 275/35 R20, сзади – 285/35 R20.

Специально для российских клиентов также предлагается опциональный пакет M Special за 870 000 рублей. Он включает три варианта кожаной отделки Merino, салон может быть украшен декоративными планками Алюминий Carbon и вставками "Жемчужный Хром". Сюда же входят аудиосистема Harman Kardon surround sound, 4-зонный климат-контроль, M-сиденья водителя и переднего пассажира c активной вентиляцией и подогревом, автодоводчик дверей и интерактивный ключ BMW Display Key, керамическая отделка органов управления, а также ассистент парковки Plus и телефония с возможностью беспроводной зарядки.

Первые автомобили будут доступны в России уже с августа.

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