В России подорожали автомобили Ford

В мае в России подорожал практически весь модельный ряд Ford 2018 года выпуска, сообщает агенство "Автостат" по итогам мониторинга цен.

Меньше всего (на 18 000 рублей) подорожали седан и хэтчбек Fiesta. Кроссовер Ford Ecosport и все модификации Ford Focus (седан, хэтчбек, универсал) прибавили по 22–23 тысячи рублей.

Кроссовер Ford Kuga стал дороже на 33 тысячи, седан Ford Mondeo – на максимальные 35 тысяч рублей.

После подорожание стартовые цены на семейства автомобилей Ford теперь такие: Ecosport – от 972 000 рублей, Fiesta седан – от 717 000 рублей, Fiesta хэтчбек – от 803 000 рублей, Focus седан – от 1 012 000 рублей, Focus хэтчбек – от 865 000 рублей, Focus универсал – от 1 022 000 рублей, Kuga – от 1 494 000 рублей, Mondeo – от 1 385 000 рублей.

Рост цен не затронул только обновленный Ford Explorer, продажи которого начались совсем недавно.

В январе-апреле 2018 года Ford продал в России 17 659 автомобилей (+31%).