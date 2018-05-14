Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
В России будут выпускать дешевый кроссовер Volkswagen (потенциальный хит!)

В России будут выпускать дешевый кроссовер Volkswagen (потенциальный хит!)
143394
Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей

Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей
232167
Российские водители массово отказываются от полиса ОСАГО (слишком дорого!)

Российские водители массово отказываются от полиса ОСАГО (слишком дорого!)
470755
© Ford Sollers

14 мая 2018 13:10

Аналитика 84

В России подорожали автомобили Ford

Ford продолжил список компаний, которые начали поднимать в России цены на автомобили в связи с новыми ставками утильсбора и скачками курса валют.

В мае в России подорожал практически весь модельный ряд Ford 2018 года выпуска, сообщает агенство "Автостат" по итогам мониторинга цен. 

Меньше всего (на 18 000 рублей) подорожали седан и хэтчбек Fiesta. Кроссовер Ford Ecosport и все модификации Ford Focus (седан, хэтчбек, универсал) прибавили по 22–23 тысячи рублей.

Mitsubishi подняла цены на автомобили...

Кроссовер Ford Kuga стал дороже на 33 тысячи, седан Ford Mondeo – на максимальные 35 тысяч рублей.

После подорожание стартовые цены на семейства автомобилей Ford теперь такие: Ecosport – от 972 000 рублей, Fiesta седан – от 717 000 рублей, Fiesta хэтчбек – от 803 000 рублей, Focus седан – от 1 012 000 рублей, Focus хэтчбек – от 865 000 рублей, Focus универсал – от 1 022 000 рублей, Kuga – от 1 494 000 рублей, Mondeo – от 1 385 000 рублей.

Рост цен не затронул только обновленный Ford Explorer, продажи которого начались совсем недавно.

В январе-апреле 2018 года Ford продал в России 17 659 автомобилей (+31%).

Дороги

Тарифы на ОСАГО могут вырасти уже к осени

Новинки

BMW назвала рублевую цену на самую свирепую M5 в истории

В России растут продажи подержанного "люкса" По данным аналитиков, продажи подержанных автомобилей сегмента "люкс" в России в этом году уже выросли на 13%.
Названы самые популярные в России автомобили с автоматами Автоматические коробки в России все активнее обгоняют по популярности "механику". Теперь аналитики составили рейтинг марок, чьи новые автомобили чаще всего покупают в "двухпедальном" исполнении.
В России названы самые популярные модели премиум-класса Аналитики оценили российский рынок новых автомобилей премиум-класса за 1 квартал 2018 года и выявили самые продаваемые модели.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера