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© Авто.Вести.Ru, Мария Подорова

14 мая 2018 12:08

Дороги 32

Тарифы на ОСАГО могут вырасти уже к осени

Центробанк готовится изменить базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним, что практически неизбежно может привести к подорожанию страховых полисов.

Уже с 31 августа может произойти рост тарифов и коэффициентов ОСАГО, на котором давно настаивают страховщики, сообщают "Ведомости", которые ознакомились с проектом изменения базовых ставок.

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Закон об ОСАГО дает ЦБ право менять тарифы на этот вид страхования, но не чаще одного раза в год. Пока ЦБ дважды воспользовался этим правом, и оба раза после этого тарифы росли. Последний раз ЦБ их поднимал в апреле 2015 года. Сегодня базовый тариф ОСАГО составляет от 3431 до 4119 рублей.

Ранее Минфин представил законопроект по либерализации тарифов ОСАГО, которая якобы должна сделать цену страховки справедливой. Процесс либерализации тарифов ОСАГО, по разным оценкам, займет 2-3 года. Первым шагом на пути либерализации, по версии Минфина, стал разработанный министерством законопроект, который предусматривает разделение полисов ОСАГО на три вида: с лимитом 500 тыс. рублей за вред жизни и здоровью и 400 тыс. рублей за вред имуществу (как сейчас); по 1 млн рублей за вред жизни, здоровью и имуществу; по 2 млн рублей за вред жизни, здоровью и имуществу.

Свободное формирование тарифов на ОСАГО (без госрегулирования) ранее предложил и Российский союз автостраховщиков (РСА).

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