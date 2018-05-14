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© Авто.Вести.Ru, Павел Блюденов

14 мая 2018 11:04

Дороги 750

Остановился - получи штраф: в Москве камеры начали фиксировать новое нарушение

В столице заработал новый комплекс камер, которые теперь фиксируют даже короткие остановки.

Московским автомобилистам теперь грозит новый штраф. Дело в том, что в пределах Бульварного кольца заработали 100 новых камер, которые фиксируют   нарушения правил остановки и стоянки, пишет "Коммерсант".

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Как сообщают жители столицы, даже за 10-секундную остановку теперь можно схлопотать штраф. Камеры отслеживают весь правый ряд, могут поворачиваться и имеют обзор в 35 метров вокруг себя.

Штраф выписывается почти сразу. Заплатить уже пришлось даже таксистам, которые просто остановились, чтобы забрать клиентов, сообщил координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов:

"Это дорожная камера, которая фиксирует в первую очередь нарушения правил остановки. Это касается тех водителей, которые "на 5 минуточек" останавливаются в запрещенном месте. Если ваш автомобиль остановился в правом ряду по тем или иным причинам, за исключением пробки, то камера начинает отсчет времени и через 10 секунд выписывает штраф: 3 000 рублей. Уже многие водители начали получать такие штрафы, с удивлением отмечая, что сейчас не требуется, чтобы, например, подошел инспектор. Остановиться в пределах Бульварного кольца, чтобы подсадить человека, уже, в общем-то, нельзя, для таксистов наступил "черный май". Они уже начали получать штрафы за ожидание клиента в неположенном месте. Спорить с этой камерой невозможно, так как знак 3.27 запрещает любую остановку, кроме аварийной. Нужно успевать заплатить со скидкой 50% 1,5 тыс. руб., которые мэрия Москвы потратит на установку новых камер для фиксации ваших нарушений".

Ни в ГИБДД, ни в ЦОДД о появлении новых камер в центре столицы не предупреждали.

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